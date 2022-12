Sebastián Piñera defiende a los Liceos Bicentenarios: “Fueron una experiencia exitosa”

El expresidente Sebastián Piñera defendió el programa de los Liceos Bicentenarios implementado durante su primer mandato y cuestionó las opiniones en contra de su implementación, todo esto en medio de la instancia “Conversaciones de futuro a la luz de la experiencia”, organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica.

El ex mandatario comentó que: “Los Liceos Bicentenarios fueron una experiencia exitosa, pero yo sé que a algunos nunca les gustó y apenas tuvieron la oportunidad de matarla, la dejaron dormir durante el gobierno de Bachelet, y ahora querían terminarla, que fue lo que se expresó (…), que no iban a haber más liceos bicentenarios, que iban a cumplir los contratos que tenían, me alegro que recapacitaron”.

Además, hizo dijo estar preocupado por la crisis de los liceos emblemáticos y el ausentismo escolar, lo que, a su juicio, ha sido un “estancamiento” en la calidad del sistema educacional, señaló La Tercera.

“Cuando en Chile llevamos 10 años con la calidad de la educación estancada, vemos un estancamiento, estamos mejor que el resto de los países de América Latina, sí, pero si nos comparamos con los otros países de la OCDE , que es nuestro marco de referencia, vemos que si Chile tenía una fortaleza en su sistema educacional, la ha ido perdiendo”, dijo el ex jefe de Estado.

¿Se acabarán los Liceos Bicentenarios?

El Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se refirió a los rumores existentes sobre el posible fin de los Liceos Bicentenarios y negó que esto fuera a suceder, descartando así sus dichos a fines de octubre que vaticinaban la disminución de recursos para estos establecimientos.

En primera instancia, se habló de un recorte de dinero para estas instituciones durante la discusión del Presupuesto 2023, sin embargo, finalmente el Ejecutivo se encargó de reponer los recursos para el programa implementado durante la administración de Piñera.