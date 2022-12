Palabra de Profe: La sinfonía educativa de Patricia Araya

Ciudadano ADN, en colaboración con Elige Educar, tuvieron la oportunidad de conversar con Patricia Araya, una de las finalistas del Global Teacher Prize Chile 2022, en el podcast Palabra de Profe.

Patricia Araya se desempeña como profesora de música en Aysén, tiene 31 años y es concertista de clarinete. Además, tiene a su haber 11 orquestas escolares en su región, trabajo que le ha valido el reconocimiento de sus alumnos y colegas.

Respecto a su nominación al Global Teacher Prize, Araya comentó que “jamás me lo imaginé, fue algo realmente muy inesperado”.

“Me nominó la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI). Es un reconocimiento importante porque es una institución muy importante en nuestro país. Que ellos me hayan nominado es impresionante. No me lo podía creer en el momento en que lo supe”, expresó.

El inesperado camino de la pedagogía para Patricia Araya

Esta concertista de clarinete no estudió para ser docente, más bien, el curso de su carrera musical tomó ese rumbo de manera inesperada.

“Ha sido bien mágico. Ha despertado una vocación en mí el enseñar música, el enseñar a tocar un instrumento, enseñar en las orquestas, escuchar música, despertar distintos sentidos y emociones en los niños. Todo eso es un proceso muy mágico”, comentó.

“Cuando tú notas que alguien aprende es tremendamente gratificante. Saber que estás haciendo algo que importa, algo que impacta”, añadió.

Los caminos iniciales de su carrera musical

“Mi historia mermó bastante en la calidad del proceso educativo general en el área de música. Tuve que buscar bien por fuera todas las actividades que quería realizar”, relató Araya.

En línea con lo anterior, la docente comentó que durante su infancia encontró una escuela de música en la que conoció a su gran maestra: Magdalena Rosas. “Despertó en mí la importancia de la música a nivel orquestal, el crear con otros. Es muy distinto a hacer la música una sola”, aseguró.

“Ahí fue partiendo mi amor por el arte. También desde mi adolescencia se nos inculcó entregar música, compartir lo que sabíamos. Así que la mirada musical con la que yo crecí era bien generosa”, agregó Patricia Araya, una de las finalistas del Global Teacher Prize Chile 2022.