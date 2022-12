Con el objetivo de conocer en profundidad a las y los docentes nominados al Global Teacher Prize Chile 2022, ADN junto a Elige Educar realizaron el podcast “Palabra de profe” y en este capítulo conocimos a una de las finalistas de la categoría general: Francisca Elgueta, profesora de Historia dedicada a la reinserción escolar en las escuelas de Fundación Súmate.

Con 10 años de experiencia profesional, la docente tomó la decisión de hacer frente a la deserción escolar con el “objetivo de que los estudiantes retomen sus trayectorias educativas, tras dos o más años de desfase”, ya que la falta de educación los hace pensar que “no tienen una voz, que no son importantes”.

Historial de abandono

En esa línea, durante su conversación con Isabel Tolosa, conductora de País ADN, la docente explicó que para ella es importante trabajar en estas escuelas de reinserción escolar, ya que “estamos hablando de estudiantes con un historial de abandono terrible, no solamente de sus familias, sino de una sociedad entera”.

En ese sentido, Francisca Elgueta comentó cómo fue enterarse que sus alumnos la nominara al Global Teacher Prize Chile 2022 y dijo: “Me pilló de sorpresa, no lo podía creer, el nivel de emoción era mucho. Mis estudiantes que me decían que me lo merezco, que se me nota la vocación. Ha sido algo maravilloso”.

