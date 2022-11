Presidente del CPLT y el uso de recursos fiscales por familiares de diputados: “Estaríamos ante una situación gravísima”

Un reciente reportaje de CIPER expuso una investigación en la que se denunció que familiares de algunos diputados estuvieron usando dineros fiscales para comprar bencina, a lo que el presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, se refirió recientemente: “Si los hechos que se denuncian son ciertos, estamos ante una situación gravísima”.

Leturia continuó: “En muchas partes del mundo las autoridades pierden su puesto por situaciones como esta. Además, estamos en una época de austeridad, tenemos que dar el ejemplo”. El presidente del Consejo para la Transparencia además destacó los recortes en el presupuesto que se tuvieron que hacer debido a la situación financiera en el país, lo que se vio reflejado en la reducción de oficinas y la venta del auto que utilizaba.

Una tarjeta para cargar vehículos usados por diputados

“Todos los recursos públicos tienen que ir a gente que lo necesita, no a bolsillos particulares. Además, hay dos cosas que decir: el Congreso Nacional no puede seguirse controlando solo. Nadie es buen fiscalizador de sí mismo, el Consejo para la Transparencia no puede entrar a las actividades del Congreso; y una segunda cosa muy importante también, estamos en una época constituyente y una de las posibilidades es que sea el propio Congreso el que sea el encargado de redactar una nueva Constitución, y si perdemos la confianza en quienes lo componen, si siguen dando este tipo de espectáculos, la verdad es que las cosas no van a resultar muy bien.

Desde el 2018, se está usando una tarjeta con una carga de dinero establecida para recargar los vehículos, con un RUT y los dígitos de la patente, para que los parlamentarios pudieran movilizarse mientras estuvieran trabajando; sin embargo, y según lo estipulado en CIPER, la medida ha mostrado falencias y puesto en duda el uso para el cual había sido implementado en un principio.

Entre quienes estarían involucrados en el escándalo, está el diputado Cristóbal Urruticoechea (PR), el cual negó que sus familiares estuvieran involucrados y comentó: “Respecto a las acusaciones de la prensa de izquierda sobre un eventual mal empleo de fondos públicos asignados a movilización, quiero descartar absolutamente cualquier irregularidad”.

La esposa del diputado, Tamara Kupfer Moller, aparece en la investigación en la que los datos mostraron que cargó bencina en 38 ocasiones y su hijo Ignacio Urruticoechea, aparece realizando una carga de 34 litros de diésel el 18 de enero de 2021 y posteriormente el 16 de julio por $46.413.