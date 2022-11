Viruela del mono: infectóloga explica cómo se transmite y cuáles son los síntomas

El pasado miércoles el Ministerio de Salud confirmó el primer fallecido en Chile a causa de la viruela del mono. Debido a esto, Ciudadano ADN conversó con Katia Abarca, infectóloga de la Red de Salud UC.

“Es lamentable, pero está dentro de lo esperado para una enfermedad que sabemos es una variante nueva”, comenzó explicando la especialista.

Pero ojo, ya que la médico aclaró que los casos de viruela del mono son en “gran mayoría leves (…) de los más de 1.200 casos confirmados en Chile, solamente ha habido una muerte y que corresponde a una persona de edad avanzada y que tenía su sistema inmune debilitado”.

Respecto a la internación de personas , la experta expuso que de los más de 1.200 casos registrados en el país, “solo 150 han sido hospitalizados”.

La doctora precisó que esta “no es una enfermedad corta, en general están enfermos dos semanas, algunos pueden durar más y las lesiones (en la piel) no se van rápidamente”.

¿Cómo se transmite?

La doctora Katia Abarca detalló que esta enfermedad “se transmite por contacto piel con piel o genital con genital, por tanto, una persona que vive en una casa con alguien afectado también se puede ver enfermo”.

Sin embargo, la infectóloga recalcó que la gran mayoría de casos de viruela del mono se dan tras encuentros sexuales.

¿Cuáles son los síntomas?

En base a los informes emitidos por el Minsal, la infectóloga Katia Abarca explicó los síntomas o señales a tener en cuenta para acercarse a un médico y/o especialista.

“Los (síntomas) más frecuentes, que estuvieron en prácticamente todos los casos, son las lesiones de la piel, la mayoría de ellas, en casi dos tercios, afectaron las zonas ano-genitales”, señaló.

En ese sentido, la doctora aclaró que estas lesiones en la piel son papulares, es decir están levantadas y son más hundidas al centro y pueden generar mucho dolor.

De esa forma, expuso que estas lesiones se presentan frecuentemente “en la zona genital”

Además, la especialista informó que “más o menos la mitad de la personas han tenido fiebre, labios inflamados, dolor de cabeza y cuerpo y otros síntomas, pero es una enfermedad muy particular, nadie la va a poder confundir con un cuadro respiratorio”.

¿Grupos de riesgo?

Respecto a los grupos de riesgo, Katia Abarca expuso que “el 99% de los casos son hombres, hay muy pocas mujeres. Niños hay muy poco, la gran mayoría son personas entre 30 y 40 años”.

Bajo ese contexto, la doctora señaló que el grupo más afectado por la viruela del mono son “hombres jóvenes y con antecedentes —no todos— de tener sexo con hombres”.

En cuanto a la existencia de una vacuna, la especialista apuntó que es “de indicación absolutamente médica y muy, muy restringida”.

“No hay gran cantidad de stock de la vacuna en el mundo, hay países que no han podido incorporarla y afortunadamente Chile hizo las gestiones para contar con un número, pero reducido”, agregó.

En esa línea, la médico especificó que la vacuna “se está usando para las personas con contacto directo y los grupos de muy alto riesgo”.

Un llamado a consultar

Finalmente, la doctora Katia Abarca hizo un llamado a consultar ante cualquier síntoma, pese a que no pueda ser viruela del mono.

“No hay problema en consultar y que finalmente no sea. No hay que sentir un estigma, es preferible consultar ante la duda, y si se confirma tenemos un muy buen sistema de vigilancia que permita que esto no se transforme en brote”, cerró la infectóloga de la Red de Salud UC.