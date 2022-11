Psiquiatra Vania Martínez y salud mental en jóvenes: “Nada de lo que hicimos ha sido suficiente, pero aún estamos a tiempo”

La crisis en salud mental era algo que “efectivamente esperábamos, y era una alerta que se puso a nivel nacional e internacional, que hubiera un impacto en la salud mental y también se había definido cuáles grupos podrían verse más afectado, como por ejemplo, el personal de salud, las personas con mayores vulnerabilidad previas como factores de riesgo, y el grupo de adolescentes y jóvenes incluidos”. Así de tajante fue la psiquiatra y directora del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes de la Universidad De Chile, Vania Martínez, la mañana de este martes en ADN Hoy.

Los síntomas sociales, si se quiere, son variados, la violencia dentro de las aulas y en las afueras de los colegios; y la deserción escolar, solo por nombrar dos y únicamente en los secundarios. Con la advertencia, el Gobierno anterior estableció una mesa para trabajar, “pero bueno, nada de lo que hicimos ha sido suficiente, pero aún estamos a tiempo de hacer elementos de prevención para que esto no empeore”, acotó.

En los jóvenes y adolescentes, los efectos de la pandemia han traído síntomas de ansiedad y depresión. En el primer caso, Martínez aseguró que “es esperable que si es que hay incertidumbre en términos sanitarios o económicos, haya preocupación y nerviosismo. Lo que no es esperable es que esos síntomas sean tan importantes que impacten nuestro funcionamiento. Por ejemplo, tengo una prueba mañana: esa ansiedad me ayuda, me motiva a estudiar; pero si es tan intensa que me bloquea, o llego a la prueba y no me acuerdo de nada y me pongo a llorar, efectivamente tenemos que pensar que está traspasando el límite de lo esperable y que es bueno consultar”.

En la depresión se puede hacer un equivalente: “Por ejemplo, si le pregunto a un curso cómo están hoy y una me dice que está triste, no todas van a estar afectados por su salud mental. Si alguien dice que está triste porque falleció su mascota. Lo más esperable y saludable, en términos de salud mental, que tenga una emoción en concordancia con lo que ocurre. Pero si a esa persona se le murió la mascota y al año siguiente sigue intensamente con tristeza y además se acompaña de otros síntomas, efectivamente ahí uno dice que traspasó el límite de lo esperado”.

Con todo, la especialista hizo una diferencia entre salud mental y violencia: “No es equivalente problemas de salud mental a violencia, y menos a actos delictuales. Eso hay que dejarlo muy claro porque eso sería estigmatizante: pensar que las personas que ejercen actos violentos son personas que tienen problemas de salud mental, cuando es todo lo contrario: las perosnas que tienen problemas de salud mental, como depresión o ansiedad, la mayor parte de las veces han sido víctimas de violencia, no es que la ejerzan”.

Así las cosas, la violencia, puntualizó, debería abordarse de manera interdisciplinaria: “Tenemos que hacer un trabajo en conjunto, sobre todo escuchando a las comunidades (…) Estamos quedando corto con lo que podemos hacer solo desde la salud mental. Aquí se requiere un trabajo en conjunto con la municipalidad, con el ministerio del Interior, con las autoridades y con la comunidad, estudiantes, apoderados, para poder enfrentar esto. Hay algunos aspectos que desde salud mental podemos pensar que influyen, como por ejemplo, que se hayan desarrollado menos habilidades de interacción social, pero hay también demandas insatisfechas o situaciones que tienen que ver con delitos y otros aspectos de ese tipo. Por eso necesitamos un trabajo decidido y que involucre a las autoridades pertinentes”.