Ministra Vallejo por reforma previsional: “El Estado sostiene gran parte de las pensiones, no las AFP”

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió al proyecto de reforma del sistema de pensiones que será ingresado este lunes al Congreso Nacional, el que ha sido resistido por las administradoras privadas de fondos, luego de que se anunciara que no estarían contempladas la AFP.

Uno de los puntos de discordia en el proyecto de reforma es el destino que tendrá el 6% adicional que comenzarían a pagar los empleadores, ya que desde el Ejecutivo plantean que un 30% de ese dinero debería ir a una especie de fondo común destinado a subir las pensiones más bajas. Esto es criticado por la oposición, quienes prefieren que el monto vaya integro a las cuentas individuales de los trabajadores.

Sobre esto, la ministra Vallejo señaló que “la capitalización individual no da garantías de buenas pensiones y tenemos más de tres décadas para demostrarlo”.

“Vean su planilla, métanse a su AFP y revisen cuánto es la pensión autofinanciada que tienen. La pensión autofinanciada que administra la AFP es la que le entrega la AFP y contrástenlo con el aporte el Estado”aseguró la titular de Segegob, quien agregó que “muchos critican y no confían en el Estado. Bueno, el Estado es el que sostiene la gran mayoría de las pensiones de nuestro país, no las AFP, no el sistema privado”.

“Tenemos que comprender que para aumentar las pensiones necesitamos el aporte del Estado con los impuestos generales, que es la Pensión Garantizada Universal (PGU), que va a aumentar, el aporte que hacen los trabajadores de sus cotizaciones y el aporte de los empleadores. Son los tres componentes necesarios para aumentar las pensiones”, argumentó Camila Vallejo.

Finalmente, puntualizó que “el aporte de los empleadores es la lógica de la seguridad social. No podemos decirle a nuestros pensionados y trabajadores que se sigan rascando con sus propias uñas“.