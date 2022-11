“Muy feliz de volver”: Don Francisco celebra regreso de la Teletón al Estadio Nacional

La noche de este viernes 4 de noviembre se da inicio a la Teletón 2022, 27 horas de amor que se extienden hasta este sábado y que finaliza con un show en el Estadio Nacional, tras años de ausencia a causa de la pandemia.

Debido a esto, la tarde de esta jornada, el líder de esta cruzada solidaria, Mario Kreutzberger, “Don Francisco”, recorrió el mayor coliseo de Chile, ubicado en la comuna de Ñuñoa.

“Esperamos que sea una noche de amor, de paz, una noche solidaria, que es lo más importante”, señaló el histórico animador nacional.

“Estoy muy feliz de poder estar aquí, yo no voy a ser el personaje principal de esto, pero voy a estar aquí, como dije: ‘cuando me necesiten me llaman”, agregó el creador de esta cruzada solidaria.

“Muy feliz de volver”

En esa línea, Don Francisco señaló que si bien el espectáculo de cierre de Teletón 2022 se realizará en el Estadio Nacional a eso de las 22:00 horas del sábado 5 de noviembre, la apertura de puertas está programada para las 14:00 horas.

“Van a haber diferentes espectáculos, va a haber una “corotón”, donde le van a enseñar los coros a la gente. Va a haber una serie de cosas que son importantes para el programa, así que muy feliz de volver”, expresó el animador.

En ese sentido, Don Francisco se refirió a la meta de este año, la cual asciende a 35 mil millones de pesos y envió mensajes a las y los ciudadanos del país en medio de una difícil situación económica nacional.

“Cuando la cosa está difícil, los que más pueden y los que más tienen, tienen que hacer un esfuerzo doble y los que menos pueden y tienen, pueden hacer el esfuerzo que se pueda, para que no se queden ausentes”, expuso Mario Kreutzberger.

Artistas y cortes de tránsito

En tanto, se espera la participación de varios artistas en el show de cierre de Teletón 2022, listado en donde se incluyendo a: Stefan Kramer, Denise Rosenthal, Noche de Brujas, Natti Natasha, Pimpinela, Pedro Capó y Río Roma, entre otros.

Debido al espectáculo en el Estadio Nacional, las autoridades han informado varios cortes del tránsito en los alrededores del máximo coliseo, las cuales se extenderán desde las 10:00 horas de este sábado, hasta las 03:00 horas del domingo 6 de noviembre.

Para más detalles de los desvíos y cortes de tránsito, pincha aquí.