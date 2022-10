El dueño de un conocido bar en el barrio Lastarria, expuso su caso frente a la multa de siete millones de pesos que le significó pintar la fachada de su establecimiento para tapar los grafitis que ahí se encontraban.

El gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, replicó el hecho en su cuenta de Twitter apuntó sus dardos a la responsabilidad y criterio de la municipalidad de Santiago.

“Grafitear la ciudad en gratis e impune. Limpiar grafitis lleva multa y sanción. Insólito y desalentador criterio Municipal”, tuiteó el exdemócrata cristiano.

Broma? Es el ex Opera, que es inmueble patrimonial. No tiene recepción final, hicieron modificaciones sin autorización de la DOM en la estructura, no utilizan la pintura patrimonial y recién ahora están regularizando. La determinación del cobro es del JPL.

Seriedad, Gobernador.

