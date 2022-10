Ministra de Minería ante advertencias por royalty e inversiones: “El escenario en el sector es preocupante, pero de mucho diálogo”

La situación que vivió el Presidente Gabriel Boric en el encuentro Conapyme, donde fue increpado por uno de los asistentes a propósito del proceso constitucional, es algo que “no corresponde”, dijo la ministra de Minería, Marcela Hernando. Y de exposición, ella sabe: antes de la secretaría de Estado, fue alcaldesa, intendenta y diputada. Así, señaló la mañana de este viernes en ADN Hoy:

“Todos podemos tener alguna opinión o alguna impresión. Para quienes hemos ocupado cargos de responsabilidad, es siempre muy estresante y complicado manejar situaciones donde el público es adverso a ti. Siento que esas faltas de respeto que han cundido y han aumentado cada vez mas en contra de la figura del Presidente de la República, me parece que no deberían ser y menos en un espacio donde se supone que hay una amistad cívica entre un Presidente que va a hablarle a un sector de la economía. Tiendo a pensar que eso estaba absolutamente preparado, sobre todo por lo de los torpedos, lo del himno”.

Más allá de la anécdota (que afortunadamente no pasó de ser un momento incómodo e inapropiado), en el sector minero “el escenario es preocupante”, dijo la ministra. Esto, pues se discutirán esta jornada, en las oficinas de Hacienda, junto al Consejo Minero, las últimas modificaciones al proyecto de royalty minero. A ello se suma también la reforma tributaria.

Así, en la foto completa, la ministra Hernando aseguró que, pese a todo, “diálogos es lo que más hay, es lo que más nos ha pedido el Presidente y es lo que estamos haciendo todos los ministros. En ese contexto, no me asusta. Tengo demasiados años en esta cosa como para asustarme que existan diferencias. Me parece que no deberíamos dejar avanzar son las faltas de respeto”.

Ventanas y Paipote

El cierre de la fundición Ventanas, en la región de Valparaíso, se encuentra en segundo trámite constitucional. El estado de las cosas ha sido resultado, dijo la secretaria de Estado, de un diálogo permanente entre el Gobierno y los trabajadores, tanto los contratados como los subcontratados. “Nunca quisimos avanzar si no iba en paralelo de las negociaciones que estaban teniendo los trabajadores con su empresa mandante”, resumió.

Con todo, en los últimos días se supo de una nueva fundición en el sector de Paipote, en la región de Atacama: tendrá capacidad para fundir entre 900 mil y un millón de toneladas, que “es el tamaño crítico para que una fundición se haga rentable”. Y en paralelo, está también el trabajo de campo del presidente de Codelco, Máximo Pacheco.

“Máximo Pacheco se encuentra en este minuto en Europa y se encontraba ayer visitando la fundición de Hamburgo. Se busca que haya una fundición amable con el medio ambiente: la de Hamburgo está en el medio de la ciudad. En Chile hacen falta fundiciones, pero no solamente esta que se va a construir en la Tercera Región y que pretende satisfacer las necesidades de la pequeña y mediana minería, sino que la gran minería también necesita sus propias fundiciones”, detalló Hernando.

Socavón en Tierra Amarilla

El socavón que apareció en Tierra Amarilla ha resultado en la formulación de cargos por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente, además de otras acciones promovidas por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). A esta altura, la ministra de Minería tiene claro lo que pasó.

“Tiene que ver con la sobreexcavación de la mina. Ese es un sector que tiene leyes minerales bastante altas. De hecho, al distrito minero y a la mina Candelaria, ellos mezclan ese material con el material de otras minas y eso les sube la ley. Por lo tanto, para ellos es muy atractivo. Dicho eso, lo que ellos tenían autorizado para excavar en ese caserón, que es una especie de caverna dimensionada para producir una cierta cantidad de toneladas, que estaba autorizado para 400 mil toneladas, se sobreexcavó hacia arriba. Tenían autorización de llevar hasta el nivel 300, hablando de metros sobre el nivel del mar, y llegaron hasta el 350″, explicó.

Ello derivó en una fractura del piso del acuífero, pasando de 500 lts/seg de agua a 300 (60% menos). Esa agua bajó a la mina y se acumuló un millón 300 metros cúbicos de agua contaminada. “Cuando uno calcula la cantidad de piscinas o estanques que habría que construir para sacar aquello, la cantidad es impresionantes: 26 piscinas de 100×100 metros y 5 metros de profundidad”.

Las sanciones, finalmente, han sido millonarias: “Hay diferentes sanciones: el estar cerrados, para ellos es una tremenda sanción porque dejan de percibir alrededor de US$13 millones cada mes y llevan tres meses detenidos. Por otro lado, la superintendencia de Medio Ambiente ha formulado cargos que podrían también sumar una cantidad similar: US$13 millones por multa. Pero por otro lado, también hay otros organismos con sus propias competencias para producir multas o sanciones (…) Lo que estamos tratando de hacer es que en el más corto plazo se pueda restituir este orificio, esta perforación que se produjo en la napa subterránea, que se pueda recuperar y restituir al medio ambiente”.