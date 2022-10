El mediodía de este jueves, el Juzgado de Garantía de San Antonio decretó prisión preventiva para Jeremy Rodríguez Carvajal, imputado por el homicidio del carabinero Carlos Retamal.

Recordemos que la noche del pasado martes, se confirmó el lamentable fallecimiento del sargento segundo de Carabineros, quien fue golpeado con un fierro en su rostro durante un procedimiento policial por carreras clandestinas en San Antonio, el pasado domingo.

Tras esto, la madrugada del presente jueves Jeremy Rodríguez Carvallo de 24 años acudió a eso de la 01:30 horas a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, para reconocer -en primera instancia- su autoría en el delito.

Detalles de la audiencia

Durante la audiencia, el fiscal jefe de San Antonio, Osvaldo Ossandón, indicó que el imputado, el día del crimen (9 de octubre), llegó hasta el sector de Malvillas para participar de carreras clandestinas en un automóvil Nissan V16 Sentra, el cual había sido robado el 23 de octubre del 2021.

En esa línea, el persecutor narró que “ante la presencia del personal policial, se provoca la huida de todos los convocados, momento en el cual Jeremy Antonio Rodríguez Carvallo se dirige en el vehículo hasta donde se encontraba el funcionario policial, donde procede a golpear con un fierro que portaba en el vehículo, con ánimo homicida, en el rostro del sargento segundo”.

Asimismo, el fiscal confirmó que el arma homicida logró se recuperada durante los peritajes realizados en la zona en donde se cometió el ataque.

Cabe señalar que Jeremy Rodríguez arriesga, de acuerdo al Código Militar de Justicia, mínimo 15 años y un día de presidio y desde el Gobierno confirmaron que pedirán la sanción más gravosa, es decir, la cadena perpetua.

Por su parte, el Juzgado de Garantía de San Antonio estableció 120 días de investigación por este caso y se determinó el ingreso inmediato del imputado a la cárcel Santiago 1.

El relato de un testigo

En tanto, Osvaldo Ossandón relató el testimonio entregado por Mauricio Aguilera Sánchez a la PDI: “Veo que a la distancia llegan los carabineros, se estacionan al principio, se bajan de unas motocicletas dos funcionarios, yo escapé del lugar por la avenida principal. Me metí entremedio de unos vehículos y mientras iba huyendo pasé por al lado de la los carabineros y vi que uno se desmayó”.

“En el trayecto llamé a Jeremy y le pregunté dónde estaba. Él me dijo ‘voy para Melipilla, parece que le pegué al paco’. Él me dijo que se lo había pegado en el casco”, agregó el persecutor.

“Me encontré con Jeremy y él me dijo que le había pegado a un paco. Le pregunté cómo y él me dijo ‘con un fierrazo’, que le había lanzado un fierro con el cual sacaba la rueda de respuesto de su auto”, cerró el fiscal.