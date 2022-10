Ley de Extraviados: aprueban proyecto que crea un sistema unificado para la búsqueda de personas desaparecidas

Listo para ser promulgado quedó el proyecto llamado Ley de Extraviados, luego de que la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldara las modificaciones propuestas por El Senado.

La nueva ley regula el proceso unificado de búsqueda de personas desaparecidas y crea el sistema interconectado para estos efectos.

El apartado A de su segundo artículo establece: “Tanto en la fase de denuncia como en las diligencias siguientes para llevar a cabo la búsqueda de una persona desaparecida se tendrá pleno respeto al principio de no discriminación arbitraria, entendiéndose que hay discriminación arbitraria cuando se realiza contra la persona desaparecida o el denunciante”

Además, Los órganos intervinientes del Sistema “que tomen parte en la recepción de la denuncia, investigación, difusión, búsqueda y ubicación de la persona desaparecida, propenderán a mantener colaboración y coordinación en cada una de las diligencias a realizar con el objeto de dar con la pronta ubicación de la persona desaparecida”, agrega el proyecto.

Protocolo unificado

El Ministerio Público, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile deberán contar con un protocolo unificado de actuación, investigación y búsqueda de personas desaparecidas. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública coordinará la convocatoria para la redacción del protocolo.

En la actualidad la figura de presunta desgracia no tiene tipificación en el código penal por lo que no constituye delito, por tanto, no implica ninguna conexión entre las policías, ni hospitales, la actual situación obliga a las familias a contratar abogados particulares que entreguen asesoría y orientación mínima.