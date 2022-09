La delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, se refirió este miércoles a los desmanes ocurridos anoche en el primer concierto de Daddy Yankee en el Estadio Nacional. Señaló que como Gobierno exigirán mayores garantías a la productora Bizarro, a cargo del evento, para resguardar la seguridad de asistentes y vecinos del coliseo.

Martínez responsabilizó a la organización del show por los problemas en cuanto a dotación de seguridad y las “estampidas” que se generaron producto de personas que quisieron ingresar al estadio, incluso sin entrada.

“Hay que reforzar una idea: este tipo de eventos masivos son de carácter privado. Nosotros como Gobierno establecemos todas las coordinaciones previas para que este tipo de eventos se pueda realizar de la manera más segura y tranquila posible”, subrayó la delegada presidencial.

En esa línea, apuntó que “sabíamos que este era un concierto particularmente complejo, porque habían vendido muchas entradas en muy poco tiempo por la cantidad de seguidores que tiene este artista. Por lo tanto, se tomaron medidas extra para poder abordar este concierto”.

“Los guardias de seguridad abandonaron los accesos”

Constanza Martínez remarcó que habrá “exigencias nuevas” a la productora Bizarro para los dos shows que restan de Daddy Yankee, que se realizarán este miércoles y jueves. De todos modos, declinó confirmar o no descartar la realización de estos conciertos.

La autoridad realizó una serie de críticas. “La productora no cumplió una serie de elementos que se había solicitado por la autoridad, que además pusieron en riesgo a los asistentes y también a vecinos y vecinas del sector. Como autoridad creemos que esto es inaceptable”, sostuvo la delegada.

Y detalló con ejemplos: “Las puertas abrieron más tarde de lo que se había planificado. Hubo momentos en que los accesos se cerraron por algunas avalanchas o apretones que había, desconsiderando todas las recomendaciones”.

También aseguró que “tenemos registros de que los guardias de seguridad abandonaron los accesos, no estuvieron presentes, había guardias que estaban poco preparados y no se cumplió con la cantidad adecuada. Además, estuvieron apostados en lugares donde no se preocupó dentro del establecimiento de poder dar las coordinaciones”.

“Por lo mismo, sabiendo que este es un evento privado, donde hay fines de lucro y, por lo tanto, recursos para establecer mejoras, nosotros como Gobierno hemos decidido poder reforzar estas medidas y junto con Carabineros establecer mayor control. Si bien no nos corresponde, creemos que es lo necesario para asegurar la tranquilidad y seguridad de las personas”, repasó.