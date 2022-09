Este jueves el Gobierno, por medio de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, dio a conocer el Plan Nacional de Búsqueda de Víctimas de Desaparición Forzada durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet.

En detalle, la iniciativa busca efectuar un trabajo colaborativo con familiares de personas desaparecidas junto a distintas instituciones de Derechos Humanos y organizaciones públicas como el Servicio Médico Legal y los encargados de los terrenos fiscales.

Cabe señalar que a la fecha en Chile siguen existiendo 1.159 víctimas de desaparición forzada durante la dictadura que aún son buscadas por sus seres queridos.

¿Qué dijo la ministra?

“Miles de chilenos o chilenas tienen algún familiar que aún está desaparecido, y que no solo no han logrado poder hacer un entierro, una despedida, como toda persona merece o aspira, sino que también en muchos casos tampoco conocen toda la verdad, no saben en qué circunstancia ellos fueron detenidos y desaparecidos o ejecutados”, manifestó la titular de Justicia durante su intervención en el Museo de Educación Gabriela Mistral.

En esa línea, la ministra Ríos detalló que el plan del Gobierno convoca a los familiares de las víctimas en cada región de Chile con el fin de “poner en común” la información recabada por ellos y las agrupaciones de Derechos Humanos durante los últimos 40 años.

De ese modo, la titular de Justicia expresó que en el país “hay muchas acciones pendientes que el Estado no necesariamente ha realizado de manera sistemática y organizada. Acá hay muchas instituciones que pueden colaborar, más allá que los propios perpetradores no participen”.

“Tenemos deudas desde el Servicio Médico Legal, desde las instituciones donde hay terrenos fiscales, o el propio Poder Judicial”, agregó la secretaria de Estado.

“Hay una gran cantidad de restos o de osamentas que se han ido encontrando en las últimas décadas, que requieren terminar de ser identificadas adecuadamente, y eso es un trabajo que desde el ministerio estamos impulsando”, indicó Marcela Ríos.

Diálogo con las Fuerzas Armadas

En tanto, de acuerdo a lo publicado en la web del Ministerio de Justicia, este plan de Gobierno también busca “generar instancias de diálogo con las diversas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden y con las instituciones de la Administración del Estado, que posean archivos de interés, con el propósito de asegurar el desarrollo de procesos transparentes y exhaustivos de búsqueda de información”.

En ese sentido, se señala que “la mesa interministerial será la encargada de que exista el compromiso de las diversas instituciones en la colaboración y entrega de información contenida en sus archivos”.