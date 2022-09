Presidente Boric en conmemoración del 11 de septiembre: “El camino de cambios también pasa por tener una nueva Constitución escrita en democracia”

Este domingo se conmemoran 49 años del Golpe de Estado, motivo por el cual se realizó una sencilla ceremonia en el Palacio de La Moneda, el cual fue encabezado por el Presidente Gabriel Boric y que contó con la presencia de sus ministros y ministras.

En ello, el Mandatario dedicó palabras a familiares de detenidos desaparecidos, afirmando que “nuestro compromiso es de ‘nunca más’, de avanzar en verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de violencia ejercida por agentes del Estado, porque esa es nuestra principal garantía de no repetición que podemos ofrecer”.

“Hace 49 años, el Presidente Salvador Allende, y sus colaboradores y colaboradoras, nos dieron una lección histórica de lealtad, consecuencia, y por sobre todo, dignidad”, agregó el Presidente.

“A quienes vienen a convidar a arrepentirnos de las convicciones que tenemos, le decimos claramente que nosotros no renunciamos. Vamos a defender firmemente el mandato por el cual llegamos acá, que es un mandato de transformación, de diálogo, de generar condiciones de vida digna para nuestro pueblo”, sostuvo Boric.

En la instancia, el Mandatario también aprovechó de abordar las conversaciones respecto al proceso constituyente. “Ese camino de cambios pasa también por hacerse cargo de tener una nueva Constitución escrita en democracia. Estamos trabajando en conjunto con el parlamento, para aunar las voluntades necesarias y llegar a acuerdos que permitan delinear ese futuro en el corto plazo”, manifestó.

En esa línea, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la negativa de ciertos parlamentarios RN e Independientes sobre una nueva Convención, afirmando que “ante las voces que poco a poco parecieran deslizar que quieren recular respecto a los compromisos adquiridos con el pueblo de Chile, me permito también hacerles una reflexión: los resultados del plebiscito del pasado domingo no son apropiables por nadie en particular, y no cometan el error de creer que el que se haya rechazado el texto propuesto por la Convención significa un rechazo a los cambios y transformaciones en Chile“.

Más temprano, el Jefe de Estado, en compañía de la familia del ex Presidente Allende, visitó el Cementerio General, en el marco de la conmemoración de un nuevo 11 de septiembre.