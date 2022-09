Senador Juan Castro y proceso constituyente: “Estoy seguro de que la gente no quiere una nueva Convención”

El senador independiente cercano a Renovación Nacional, Juan Castro, se mostró contrario a una nueva elección de convencionales como alternativa a la continuidad del proceso constituyente, con el cual se busca redactar una nueva Constitución.

En conversación con Palabra Que Es Noticia de Radio Futuro, el parlamentario manifestó que “hay que asegurar que estamos todos disponibles para tener una buena constitución, pero los mecanismos para elegir los que van a tener que escribir esta constitución hay problema, porque no queremos un proceso eleccionario, la gente no quiere un proceso eleccionario“.

“Olvidémonos de elegir convencionales, la gente del sentido común dicen que no quieren un proceso nuevo de gente incapaz, nosotros decimos ¿por qué no lo hacen especialistas? Que a lo menos tengan título de abogado para que puedan hacer una casa donde todos nos sintamos felices. He conversado con varios senadores y así se lo hicimos saber a Francisco Chahuán”, afirmó.

Asimismo, Castro indicó que “hay varios mecanismos y ese es el tema que deberíamos conversar en las reuniones que se han enviado en el Congreso, yo envié un proyecto en que las universidades del consejo de rectores propongan los mejores especialistas que son elegidos entre los propios académicos, esa es una fórmula”.

“También hay otro planteamiento, en el cual se reúnen 5 diputados que eligen a un especialista. Si así se logran 56 convencionales especialistas, todas las fuerzas del Congreso van a tener un representante de la convención. Las fuerzas políticas van a quedar debidamente representadas. Hay mucha voluntad de que sea de esta forma, porque los senadores tenemos el poder constituyente”, agregó.

En esa línea, se mostró de acuerdo con garantizar la presencia de movimientos sociales, escaños reservados y paridad de género, pero siempre que sean “proporcionales a la votación”. “Los movimientos sociales se pueden acercar y presentar nombres, si hay 5 diputados y esos nombres parecen bien, se incluyen en esta fórmula, porque aquí hay que elegir a los mejores porque son especialistas, todos queremos lo mejor para Chile, de esta forma uno puede lograr que sea representada en el Congreso”, indicó.

“Estoy seguro de que la gente no quiere una nueva convención y tenemos diferencias. La posición de Francisco es la que sale mayoritariamente, está llevando las negociaciones, pero él no puede llegar a un acuerdo sin nosotros. Nosotros queremos sentir que nuestra posición tiene un valor”, manifestó Juan Castro.

“Nosotros estamos de acuerdo en escaños reservados y paridad, pero que sean proporcionales a la votación, en el mismo Senado tenemos gente del mundo de pueblos originarios, tenemos todas las posiciones necesarias para llegar a elegir expertos del más alto nivel“, cerró el senador independiente respecto al proceso constituyente.