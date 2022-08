Alejandro Barra, papá de Antonia, tras sentencia de Martín Pradenas: “Hemos quedado conformes”

“Hemos quedado conforme” afirmó Alejandro Barra, padre de Antonia Barra, tras conocer la sentencia de 20 años contra Martín Pradenas, joven declarado culpable de siete delitos sexuales.

“Hemos quedado conformes porque hemos estado desde el comienzo en este proceso, pero también entiendo y es importante que todo lo que hicimos en todo el proceso desde que iniciamos es porque entendemos que había que dejar un precedente de cómo se hacen las cosas”, expuso el padre de una de las víctimas de Pradenas.

“Entiendo que las cosa en este país no se hacen bien, hay negligencias y afecta a la justicia de víctimas, por tanto, nosotros hacemos una invitación al sistema a que mejore y creo que lo están haciendo porque lo hemos demostrado, al menos en tribunales, que las víctimas logren la justicia que requieren”, agregó Alejandro.

“Se puede lograr justicia”

Bajo este escenario, Barra afirmó que “con la ley que hoy tenemos en el país, perfectamente las víctimas, aunque no tengan ningún recurso, pueden lograr justicia, solamente son las personas que trabajan en estas intuiciones son las que tienen que hacer su trabajo bien”.

En tanto, Alejandro se refirió a los dichos de Marcela Parra, madre de Antonia, quien tras conocer el veredicto señaló que este no hacía justicia, a lo que Barra dijo: “Lamento que mi esposa se hubiese referido de esa forma (…) no entregamos toda la información por protección a nuestra familia, pero esta es la voz que dice que estamos conforme con lo que se resolvió”.

“Siempre he descansado en mis abogados y si mis abogados, este equipo que nos acompañó desde el comienzo, me informa que es una pena ejemplificadora me quedo tranquilo”, complementó.

Satisfechos con el veredicto

Por su parte, uno de los abogados querellantes de este caso, el exfiscal Carlos Gajardo expuso que “jurídicamente nos parece una sentencia que se aviene a derecho”.

“Se ha condenado (a Martín Pradenas) por cometer cinco delitos de abuso sexuales y dos de violación. Se ha considerado en el (veredicto) el testimonio de las víctimas, se ha hecho aplicación en la recolección y en la valoración de las pruebas de la perspectiva de género”, agregó el jurista.

“Como grupo de abogados que hemos participado en este caso nos deja satisfecha la forma en que el tribunal se ha comportado y también el número de años al que ha sido condenado Martín Pradenas”, continuó Gajardo.

En esa línea, el querellante manifestó: “Entendemos que podría ser una pena superior, como la ha expresado la familia, ninguna cantidad de años va a recuperar a Antonia, pero el número de años nos parece que jurídicamente es una cantidad posible que podría estar en esta sentencia, por tanto, nos deja jurídicamente satisfechos”.

“Nos parece que es un fallo esperanzador para muchas mujeres, que ha recogido con mucha fuerza el testimonio que las víctimas han dado en estas causas (…) y el número de años que se ha establecido me parece que cuesta encontrar una condena anterior a esta, por delitos de carácter sexual, que se tan alta como esta”, cerró Gajardo.