Este martes se dio a conocer que la senadora Fabiola Campillai pidió desestimar los argumentos presentados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) a principios de agosto, con los cuales solicitan dejar sin efecto la querella por daños morales presentada por la legisladora y por lo que pide una compensación para ella y su familia de más de 2.000 millones de pesos, tras perder tres de sus sentidos debido al impacto de una lacrimógena durante el estallido social del 2019 en San Bernardo.

De acuerdo a lo consignado por La Tercera PM, la abogada de la legisladora, María Alejandra Arriaza señaló que con esta acción el CDE está desconociendo que la respuesta de los efectivos policiales durante el estallido social “en algunos casos no se ajustó a derecho”, hecho que las llevó a presentar una réplica formal en tribunales.

Esto, luego que el CDE afirmara que “la violencia aplicada por diversos grupos de antisociales fue intensa y sostenidamente agresiva en muchos de los incidentes. En base a esa situación es que las instituciones policiales debieron activar todas las competencias y facultades entregadas por el ordenamiento jurídico para hacer frente a esta realidad”, argumento que la senadora Campillai solicitó desestimar.

En esa línea, la abogada de la parlamentaria sostuvo que el razonamiento de la institución probablemente “busque justificar el actuar de sus agentes que, en ejercicio de sus funciones, han causado tanto daño a miles de pobladores y a sus familias, como es el caso de los demandantes.

“La suma se ajusta plenamente a derecho”

De ese modo, la réplica de la senadora aborda el monto compensatorio solicitado, el cual para el Consejo de Defensa del Estado no está justificado. “No hay suma de dinero que supla o compense cabalmente el dolor y el daño que experimenta doña Fabiola Campillai Rojas“, se lee en el documento.

“Nada hará que recupere los sentidos que le fueron arrebatados, ni vuelva a hacer muchas cosas de las que hacía con antelación a la agresión que sufrió”, se apunta en el escrito, en el cual se detalla que “la suma solicitada se ajusta plenamente a derecho”.

“Si bien es cierto que resulta difícil estimar el daño moral, pues no existe suma de dinero que logre compensar ni satisfacer a la víctima directa de los hechos descritos, en el presente caso resulta aún más dificultoso, pues me atrevo a señalar que no existe un caso similar en nuestra jurisprudencia que nos permita tener como antecedente en cual el daño moral revista tal entidad o que sea comparable a las consecuencias que padece doña Fabiola Campillai Rojas”, se complementa en el texto.

Asimismo, dicha réplica de Campillai señala que parte del monto solicitado busca indemnizar a su hermana, Ana María Campillai, esto, luego que el CDE señalara que las compensaciones “sólo podrían beneficiar al núcleo familiar más cercano: padres, hijos y cónyuge”.

“El temor que sintió al haber podido perder a su hermana menor le causa mucha angustia y pesadumbre (…) desarrolló depresión y tres intentos de suicidio a contar de la agresión”, cierra el documento.