Ministra Javiera Toro tras demolición de “Toma VIP” en Antofagasta: “No le daremos trato privilegiado a nadie”

El pasado jueves 18 de agosto, con ayuda de Carabineros, las autoridades de Antofagasta demolieron las casas de la denominada “Toma VIP”. El desalojo se realizó en el sector costero de la ciudad, encontrándose en la ocupación casas de dos pisos, para lo que se requirió maquinaria pesada. Una decisión que fue tomada por la ministra Javiera Toro.

La titular del ministerio de Bienes Nacionales, que en el lugar fue representada por la Seremi de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta, Angelique Araya, en compañía de la delegada presidencial Karen Behrens, decidió este desalojo producto de que la infraestructura se construyó en terrenos fiscales y al margen de la ley.

Es por ello, que realizada la demolición, la ministra Toro la valoró de manera contundente. “Como ministerio de Bienes Nacionales estamos trabajando firmemente para ayudar a encontrar terrenos que permitan resolver una emergencia país, que es la crisis habitacional“, dijo al comienzo sobre la “Toma VIP” en el sector El Huáscar.

Luego, la secretaria de Estado hizo énfasis en que no dejará que ocupaciones así ocurran. “Indignan tanto estas ocupaciones en terrenos fiscales frente a la playa. Terrenos que son de todas y todos, y que no tienen nada que ver con la necesidad habitacional. Como ministerio, durante nuestro gobierno, no le daremos trato privilegiado a nadie“, afirmó.

La ministra no quiere que casos así proliferen

En entrevista con 24 Horas, la ministra Javiera Toro también se refirió a lo ocurrido. “Se había venido fiscalizando por el ministro de Bienes Nacionales desde diciembre del año pasado. Hay una ocupación que es ilegal. Está justamente frente a la playa y como es claro (…) Esta no es una ocupación que tenga que ver con necesidad habitacional“, sostuvo.

Finalmente, la ministra de Bienes Nacionales sentenció: “Nosotros, que asumimos hace cinco meses, estamos muy preocupados de que esto no siga proliferando. Y por eso también estamos actuando rápido cuando podemos, para evitar la consolidación de las ocupaciones“.