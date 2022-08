“La regalona de Contraloría”, así fue presentada la alcaldesa de La Pintana Claudia Pizarro durante su participación en una entrevista con Hermann Heim, en donde se refirió a las investigaciones del ente fiscalizador respecto a su participación en la campaña del Apruebo, de cara al plebiscito de nueva Constitución del 4 de septiembre.

En detalle, la militante de la DC fue parte “CACOnociendonos”, en donde analizó las seis denuncias presentadas por “la ultraderecha pinochetista” —según lo dicho por la jefa comunal—, en las cuales se le acusaba de hacer campaña en horario laboral y con fondos municipales.

Tras las denuncias, el ente fiscalizador apuntó que no se habían utilizado recursos públicos y solo se le atribuyó el haber tuiteado en horario laboral a favor del Apruebo.

¿Qué dijo la alcaldesa?

Bajo este escenario, Claudia Pizarro señaló: “(Johannes) Kaiser patinó, porque Contraloría dijo que en mis redes sociales no habían recursos municipales, no se ocupaban recursos humanos, y por tanto, le dijeron no a lugar”.

De ese modo, la jefa comunal detalló que se ha dedicado a hacer campaña por dicha opción, fuera de su horario laboral, por lo que precisó que se levanta a las 6 de la mañana para repartir la propuesta de nueva Constitución, para luego continuar con la propaganda a las 17:30 horas.

En esa línea, Pizarro expuso: “Me restringe mi libertad de expresión el contralor (Jorge Bermúdez). Yo creo que de verdad está rallando la papa (…) no me puedo sacar fotos con una bandera del Apruebo en La Pintana. ¿Qué onda? ¿Dónde la vio? De verdad”.

A lo anterior, Hermann Heim indicó, “en resumen, contralor pare el hueveo”, a lo que la alcaldesa de La Pintana complementó: “pare el hueveo”.

