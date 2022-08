Experto analizó la franja del plebiscito: “Da la impresión de que no quieren que vaya a votar mucha gente”

El director de de Data Science de Unholster, Cristóbal Huneeus, conversó con La Prueba de ADN e hizo un análisis sobre la franja del plebiscito Constitucional.

Tras el debut del espacio televisivo para las campañas del Apruebo y Rechazo, se realizan las primeras conclusiones y proyecciones de lo que se podría ver en los próximos días.

Bajo la precepción del especialista, fueron algo “confusas” y reconoció que “esperaba una cosa distinta”. Justificó su opinión en base a lo mostrado por las opciones.

“Cada agrupación tenía su mensaje y a veces no era consistente lo uno con lo otro. Le hacen difícil la lectura al que se quiere informar, sobre todo si dicen que están enfocándose a los indecisos”.

Poco énfasis en la participación

Huneeus apuntó a las estrategias que presentaron ambas opciones, destacando como llamativo que ni el Apruebo ni el Rechazo hayan hecho un llamado a acudir a las urnas.

“Da la impresión de que no quieren que vaya a votar mucha gente. No escuché a ninguna de las dos decir que hay que ir a votar. Decían cómo tienes que votar, pero no ‘anda a votar, que el voto es obligatorio’“.

Por una parte, el experto apuntó a que probablemente “estén guardando esas balas de plata para el final de la campaña, en las distintas etapas que quedan”.

Pero, por otra parte, declara que es llamativa la decisión ante una votación tan importante y donde ambas alternativas tienen escenarios determinados.

Con miras a los indecisos

Otro aspecto que destaca Cristóbal Huneeus es que que los objetivos deberían pasar por explicar lo que significa elegir una nueva Constitución; “simplificarlo -la información- en vez de hacerlo más complicado”.

“Es una campaña que lleva más de un año (…) es difícil dar vuelta a una persona. No sé si los indecisos lo son realmente o no quieren decir por quién van a votar“.

“Hay mucha gente que no se atreve a decir cómo opina, quizás por el castigo social, porque le da vergüenza o porque siente que está traicionando su voto anterior”, complementó.

Bajo esta perspectiva resulta importante el trabajo que se pueda mostrar en TV desde las respectivas campañas, entregando un mensaje convincente para ese público específico.

Inclinación al Apruebo o Rechazo

Según los estudios, aunque con discusión y bastante resistencia en redes, una mayor participación beneficiaría al Rechazo. Esto se refleja en las encuestas que darían como supuesto ganador a esta opción.

De aquí se desprende una “espiral del silencio” que menciona Cristóbal: “con más de un año de noticias sobre noticias sobre la Constitución, no sé si la gente realmente está indecisa sobre su posición”.

Aquí resulta importante tener en cuenta lo que se refleja en cada estudio y, por consiguiente, el trabajo que se haga en la franja televisiva del plebiscito.

“Uno no quiere reconocer que está votando por una opción que está perdiendo -ocultando el voto Apruebo-, sobre todo si siempre he votado ganador y ahora estoy en el lado de los que pierden”, detalló.