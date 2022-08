Encuesta CEP: 56% estima que restitución de tierras es la forma en que el Estado debe reparar a comunidades mapuche

Durante esta jornada, el Centro de Estudios Públicos (CEP) entregó su encuesta especial 87 aplicada en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos a población que se identifica como mapuche y no mapuche.

Este documento contó con la participación de 2.915 personas ,1.374 de ellas mapuche y 1.541 no mapuche, entre el 23 febrero y el 13 de julio del presente año, dividiendo la encuesta en cinco tópicos.

Identidad y cultura

Según la encuesta CEP, un 67% de los encuestados no mapuche se considera chileno, mientras que un 45% de los mapuche encuestados se siente chileno y mapuche al mismo tiempo. En comparación a encuestas similares realizadas en los años 2006 y 2016, este último ítem muestra un aumento importante en la doble identificación tanto como chilenos y mapuche (21% y 39% respectivamente).

En tanto, un 57% de la población mapuche rural encuestada señala que no habla ni entiende la lengua mapuche, misma opción que eligió un 76% de la población mapuche urbano. Asimismo, la mayor parte de los encuestados apuntó a que conocer la historia del pueblo mapuche y su lengua son las opciones más importantes para mantener la cultura mapuche.

Posiciones políticas y confianza en instituciones

Respecto a su posición política, la mayoría se definió como centro (30% mapuche – 31% no mapuche), seguido por la opción Izquierda (18% mapuche – 21% no mapuche), Derecha (19% mapuche – 19% no mapuche), mientras que 33% de los encuestados mapuche y 29% no mapuche no sabe o no contesta.

En tanto, la institución con más confianza lo encabezan las universidades, seguido por la Policía de Investigaciones y las Fuerzas Armadas.

Situación país, región y zona

Empatados con un 42%, tanto la población mapuche como los no mapuche consultados afirmaron que la delincuencia, asaltos y robos; pensiones y salud son los temas principales que el Gobierno debería solucionar con mayor esfuerzo.

Asimismo, gran parte de las personas encuestadas calificó pacífica o muy pacífica la convivencia en la zona (61% mapuche – 52% no mapuche), mientras que a nivel regional, los encuestados no mapuche señala que la convivencia en la región es violenta o muy violenta (37%).

Relación con el Estado

En este ítem de la encuesta CEP, un 56% de encuestados mapuche y no mapuche estima que la restitución de tierras es la forma en que el Estado debe reparar a comunidades (30% y 26% respectivamente).

Mientras que un 62% de los encuestados apuntó a que recursos estatales deben destinarse preferentemente a programas de educación, salud y capacitación para la población mapuche.

Por otro lado, gran parte de las personas consultadas respondieron que Chile debe ser un estado nación donde conviven las personas sin distinción de culturas, pueblos o naciones. En ello, un 43% de los mapuche encuestados mostró estar de acuerdo con la creación de autonomías territoriales indígenas dentro del Estado chileno, y 41% de los no mapuche indicó estar en desacuerdo. Finalmente, una amplia mayoría demostró su desacuerdo con establecer un Estado mapuche independiente (70% mapuche – 74% no mapuche).

Relaciones intergrupales

Finalmente, un 64% de los mapuche indicó tener una buena o algo amable relación con Carabineros, mientras que un 59% señaló que no se justifica nunca el uso de la fuerza para reclamar tierras.