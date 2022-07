El pasado miércoles el Presidente Gabriel Boric anunció el programa Copago Cero, con el cual habrá gratuidad total en todas las atenciones del sistema de salud para las personas beneficiarias de Fonasa de los tramos C y D.

Con el objetivo de conocer más sobre este plan, Ciudadano ADN conversó con Helia Molina, exministra de Salud y actual diputada integrante de la comisión de Salud de la Cámara.

La médico afirmó que esta medida “apunta hacia el camino que queremos como país en términos de la salud universal: que sea equitativa, que no dependa del gasto del bolsillo, donde todos los chilenos y chilenas tengan derecho, esa la palabra clave, a lograr su óptimo potencial de salud y eso hoy no ocurre”.

“Que el sistema público, que es donde está el 80% de población chilena, tenga un acceso gratuito me parece un tremendo paso adelante en términos de universalizar la salud en el mediano y largo plazo”, agregó.

La exsecretaria de Estado explicó que “se ha hecho el calculo que serían alrededor de 800 mil pesos anuales de ahorro de gasto de bolsillo (en los tramos C y D), que hoy con la crisis económica que estamos, es importante y sobre todo para mí, es un tema de principios valóricos y éticos, donde realmente la salud no dependa de tu ingreso”.

¿Qué deben saber los cotizantes de Fonasa?

Aprovechando la instancia, Helia Molina detalló el beneficio y precisó que para “aquellos que están en el tramo C y D, cualquier atención de cualquier tipo, sea Auge o no sea Auge, es absolutamente gratuita en el sistema público, no va a ver ningún copago, cero pesos de copago en exámenes, en intervenciones quirúrgicas, en atenciones ambulatorias, en la atención primaria, en todos lados”.

En esa línea, la diputada expuso que este Copago Cero “no va a ser retroactivo, es a partir de septiembre que se comienza a implementar y no tiene letra chica, eso significa que no tiene preexistencias y es para las personas menores de 60 años, porque los mayores de 60 tienen gratuidad por su grupo etario”.

De ese modo, la parlamentaria afirmó que este plan “no significa que vaya aumentar el número de personas que se atienden en el sistema público”, pero expuso que “si ocurriera esa migración del sistema privado al público, se aumenta el fondo común, por tanto, habrían más recursos”.