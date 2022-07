Fiscal de Arica sobre investigación del Tren de Aragua: “Actúan bajo códigos que nunca antes habíamos visto”

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, conversó con La Prueba de ADN sobre los detalles en torno a la investigación del Tren de Aragua, banda venezolana de crimen organizado que ha impactado a la opinión pública en los últimos meses por su modo de operar.

Se trata de una organización que se caracteriza por cometer delitos violentos, como explotación sexual, extorsión, tráfico de drogas, secuestros y homicidios. Sus integrantes entran al país de manera ilegal y sus víctimas también suelen ser indocumentadas, lo que dificulta su identificación.

Carrera señaló que este fenómeno se investiga desde hace más de ocho meses, “que fue cuando empezamos a detectar las primeras cuestiones vinculadas al Tren de Aragua”, puntualizó el persecutor.

Trabajo conjunto entre regiones vecinas

El fiscal Mario Carrera destacó que se realizó un trabajo bastante sigiloso, sobre todo en Arica, “y solamente actuamos una vez que tuvimos toda la dinámica y orgánica de esta agrupación”.

Respecto a las dificultades de esta investigación sobre el Tren de Aragua, detalló que “cuando partimos estas investigaciones, y tiempo antes en realidad, cuando veníamos hablando del crimen organizado y cómo había entrado con fuerza, la verdad es que nos sentíamos un poco huérfanos en esta zona del país“.

“Sin embargo, así como dije aquello, hace meses atrás, hoy tengo que destacar que el gobierno ha cambiado absolutamente la postura. Está en una posición de mucho apoyo y mucha preocupación, lo cual evidentemente agradecemos”, sostuvo Carrera.

También se refirió a las dificultades de estos operativos. “Lo complejo de esta investigación y lo que nos plantea como desafío es que es un grupo que actúa bajo códigos que nunca antes habíamos visto. Entonces eso hace que nuestras policías también tengan que adecuarse a este tipo de investigaciones”, indicó.

“Y ahí está el trasfondo del porqué el fiscal nacional (Jorge Abbott) determinó que Tarapacá coordinara un poco las acciones a nivel nacional, porque aquí hay mucho de lo que hemos aprendido y que podemos utilizar en el resto del país”.

El modus operandi

Mario Carrera fue consultado en la entrevista sobre la forma de operar del Tren de Aragua, muy distinta a la de otros grupos de crimen organizado. “Estos tipos son muy poco sofisticados y bastante brutos en la forma de actuar. Imponen bajo el temor directo, con amenazas, secuestros y homicidios”, apuntó.

“Lo normal es que un grupo de crimen organizado intente actuar sigilosamente, sin que se note su presencia”, acotó el fiscal. “Este grupo tiene una dinámica distinta y por eso han sido tan efectivos. Pero esa misma efectividad es la que los deja expuestos a que podamos investigarlos con cierta fluidez (…) Acá ya tenemos cerca de 30 sujetos vinculados a estos delitos y están en prisión preventiva”.

De hecho, el persecutor regional recordó que el último capturado, sindicado como uno de los cabecillas del Tren de Aragua, “lo detuvimos intentando hacer abandono de la región caminando por el desierto“.

Carrera explicó que las instrucciones para actuar se dan fuera del país, ya sea desde Lima o Venezuela, y es una dinámica que se seguirá en el tiempo, lo que sin duda obligará a la coordinación no sólo a nivel nacional, sino también con otros países.

Lo anterior, considerando que el modo de actuar es similar a las organizaciones criminales de la región. “Están ligadas primero a la prostitución, extorsión y luego van derivando una vez que ya tienen cierto posicionamiento, a delitos como el tráfico de armas y los delitos más graves, como el homicidio o las lesiones”.

Grabación de los homicidios

Ya en el detalle, el fiscal Mario Carrera relató que la forma de operar del Tren de Aragua es muy dinámica, lo que obliga también a una coordinación que a la larga exige, por ejemplo, la creación de una fiscalía especial para el crimen organizado.

Y también, en el escenario de la crisis migratoria que se vive en el norte. “No cabe duda que la migración ilegal es parte de la llegada de estas personas, o sea, muy pocos de ellos tienen efectivamente vínculos reales o tienen un ingreso real por pasos habilitados al país”, comentó el persecutor.

“Tanto es así que muchos de los cadáveres que hemos recuperado se trata de personas vinculadas o no a este grupo, pero que ni siquiera tenemos clara la identidad. Y así es como lo he dicho en varios lugares, tenemos la certeza de que hay otras personas enterradas en el desierto. Pero no hay denuncias respecto de la desaparición, no hay familiares que estén buscando, sino que somos nosotros los únicos que estamos detrás de esos hallazgos”, esgrimió el fiscal.

Junto con afirmar que “hemos incautado teléfonos donde están grabados los delitos. Entonces tenemos esas muertes configuradas desde el punto de vista de una imagen, pero no hemos podido dar con los cadáveres ni siquiera con el nombre muchas veces de estas personas”.

Desde esa perspectiva, el fiscal Carrera confirmó que los integrantes del Tren de Aragua graban los delitos que cometen: “Ellos funcionan como un ejército en la práctica y cuando viene una orden de otro lugar, tienen que de una u otra manera informar el cumplimiento de esa orden”.

“Por eso cuando realizamos el procedimiento en Arica, donde intervenimos más de 23 domicilios, paralelamente lo hicimos en la cárcel, porque lo que buscábamos era también tener los teléfonos que estas personas estaban manejando en la cárcel“, añadió el fiscal sobre el Tren de Aragua.

Y esa fue la forma en que resolvieron el homicidio que ocurrió cuando el Presidente Gabriel Boric visitó la Región de Arica. “A las personas que controlamos tenían en sus videos grabados ese último homicidio, de un ciudadano venezolano que encontramos tirado cerca de la playa. Son bastantes brutales las imágenes, porque los homicidios los hacen con bastante brutalidad como para dejar patente ese temor en quienes vean esas imágenes“.