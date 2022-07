Investigador del Centro de Ciencia del Clima: “Para recuperar la sequía de 12 años no basta con tener un año normal, ni siquiera dos”

Asombro han provocado las numerosas lluvias que se han registrado durante esta temporada en la zona central del país. En comparación con años anteriores, este invierno ha resultado relativamente lluvioso sobre todo en el contexto de la mega sequía que se vive desde 2008.

Paralelamente, Europa sufre de una ola de calor sin precedentes que ya ha dejado al menos 500 muertos en España, Francia y Portugal, cuestión que preocupa a la ciudadanía de cara al cambio de estación y por las transformaciones climáticas evidentes de la útlima década.

En conversación con Tu Nuevo ADN, Roberto Rondanelli, investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 y académico del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. de Chile, ahondó en estos fenómenos y otras precisiones climáticas que, sin la preparación adecuada por parte de autoridades, puede provocar desastres y emergencias.

“En general, los pronósticos se dividen en el del tiempo y el climático, y ambos son distintos“, comenzó el experto, quien además aseguró que las investigaciones del tiempo suelen ser muy precisas.

Sobre los pronósticos climáticos, el también académico transparentó que “ahí la ciencia tiene un problema, y es que no sabemos mucho y las herramientas no nos permiten ver con demasiadas certezas lo que pasará“.

“Ahí hay dos niveles de pronósticos, y no es bueno confundir. En uno somos muy exitosos en el sentido de que podemos pronosticar el tiempo con mucha precisión, pero cuando nos vamos a pronosticar el clima, si la temporada será lluviosa o fría o etc., ahí hacemos un intento que en general no es muy bueno”, declaró.

“De hecho, la Dirección Meteorológica, por ejemplo, había pronosticado un año más bien normal a seco y está siendo normal hasta el momento en muchas partes”, indicó Rondanelli.

Nuevo sistema frontal para la zona centro-norte

El experto también abordó la posibilidad de un nuevo sistema frontal para la zona central del país antes de que termine el invierno, ante lo cual se mostró confiado: “Es algo bastante prometedor”.

“Hacia el final del pronóstico se vuelve a ver otro sistema que dejaría precipitaciones en la zona centro-norte de Chile de nuevo. A medida que va avanzando el pronóstico con los días va disminuyendo la incertidumbre”, señaló.

Sobre la sequía que vive el país de hace más de una década, el académico afirmó que “las personas menores de 12 o 14 años nunca han visto un invierno normal en Santiago. Este sería uno de los más lluviosos”.

“Nosotros hemos tenido 12 años en que el agua que ha caído no ha sido normal, ha sido bajo lo normal con años muy secos como el 2019 y el 2021 (…) Para recuperar la sequía de 12 años no basta con tener un año normal, ni siquiera dos”, advirtió.

“Tenemos que tener varios años normales e incluso algunos años sobre lo normal para que se pueda recuperar el agua que de alguna forma perdimos durante la mega sequía”, comentó Rondanelli.

“Parte de la mega sequía tiene un componente natural y otra parte de cambio climático (…) Eso significa que la mega sequía tiene que tener necesariamente una contraparte en algún momento en que cambiemos de ciclo y pasemos a una situación normal o sobre lo normal“, proyectó, al mismo tiempo en que mencionó sobre la lluvia que “debiéramos volver a ver en Santiago alguna vez durante esta década, ojalá, años que estén mucho por sobre lo normal”.

“Tenemos bosques esclerófilos, matorrales, en fin, una serie de ecosistemas de la región central, quienes han estado muy afectados por la mega sequía, y uno esperaría que los años por sobre lo normal esos ecosistemas tomen agua y vuelvan a brotar, se empiecen a recuperar“, confirmó el investigador.

Verano en el hemisferio sur

Consultado sobre la ola de calor que azota Europa producto de una masa de aire caliente proveniente del Sáhara y qué tan probable es que en el verano del hemisferio sur se desarrolle algún fenómeno similar, el experto del Centro de Ciencia del Clima reiteró que “de nuevo, es difícil saberlo”.

“Lo que sí sabemos es que pasito a pasito el cambio climático va avanzando hacia el calentamiento, y se van volviendo más frecuentes las temperaturas altas y las olas de calor. Nosotros experimentamos una ola de calor terrible durante el verano de 2017 que rompió todos los récords de temperatura que teníamos establecidos en la zona central, y fue la temporada de los mega incendios”, recordó.

“Prepararnos para ese tipo de cosas es importante, no en el modo de catástrofe, sino que prepararnos para que, cuando ocurran esas olas de calor, sepamos qué tenemos que hacer, podamos conservar los ecosistemas, que no hayan incendios forestales”, reparó Rondanelli.

“Pero de que va a ocurrir, no sé si este verano o el próximo u otro, vamos a volver a romper las temperaturas récord que teníamos en Santiago“, alertó el académico. “Eso es lo que están viviendo ahora en Europa. Están rompiendo temperaturas de registros muy largos, y nunca habían visto las temperaturas de esta semana”, explicó.

Finalmente, con respecto a los pronósticos de lluvias para la próxima semana, el investigador aclaró que “jueves o viernes podremos decir con certeza si viene otro sistema, pero se ve bien la cosa con respecto a un invierno lluvioso“, concluyó el investigador del Centro de Ciencia del Clima.