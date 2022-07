Director ejecutivo del Hogar de Cristo: “La institución está pasando por momentos difíciles”

En el Ciudadano ADN conversamos sobre la nueva campaña para conseguir aportes del Hogar de Cristo junto a Juan Cristóbal Romero, director ejecutivo de la institución.

A nivel nacional se vive un complicado momento económico. ¿De qué manera afecta esto? De acuerdo a Romero, la situación “se agrega a los problemas propios de sacar adelante una institución como nosotros”.

“Le pasa a muchas fundaciones que ya en situaciones normales es muy difícil lograr generar los ingresos adecuados para financiar la operación, los gastos y servicios que prestamos”, señaló.

El difícil momento del Hogar de Cristo

En línea con lo anterior, el director ejecutivo del Hogar de Cristo añadió que “este año específicamente el IPC le está pegando muy fuerte a organizaciones, que son bien intensivas en entrega de alimentos y de programas residenciales”.

“Está siendo un tiempo bien difícil. El Hogar de Cristo en particular está pasando por momentos difíciles. Esto no impide que prestemos el servicio. Estamos muy activos en el contexto del invierno no solamente en Santiago, sino que a lo largo de todo el país… Pero en paralelo buscando ideas de cómo financiar la operación”, añadió.

El trabajo solidario de la institución

Por otra parte, Romero explicó la manera en que la institución solidaria realiza su trabajo. “Anualmente el Hogar de Cristo asiste a 33 mil personas”, puntualizó.

“Tenemos 252 programas que ven toda la área de la pobreza. Contamos con 30 jardines infantiles y atendemos a cerca de 8 mil niños preescolares. También tenemos colegios de segunda oportunidad y atendemos a cerca de 10 mil personas a través de las hospederías y las rutas calle”, señaló.

Así mismo, el director ejecutivo de la institución solidaria mencionó que poseen diversas residencias y programas domiciliarios para adultos mayores, personas con discapacidades mentales y jóvenes. “Son todas las áreas que tienen que ver con la pobreza, adicionado el hecho de las problemáticas que agravan la situación de pobreza”, planteó.

¿Cómo aportar al Hogar de Cristo? El director ejecutivo explicó que “hay varias formas”. “La más simple es a través de la página web. Pueden hacer una donación concreta del monto que ustedes estimen, pero lo ideal para nosotros siempre es que se hagan socios”, señaló.