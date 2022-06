“No se lo deseo a nadie”: Nicole Perrot habla de la encerrona que sufrió con seis meses de embarazo

Este jueves, Nicole Perrot conversó con el matinal Mucho Gusto de Mega y relató los detalles del violento robo a su vehículo que sufrió el pasado fin de semana en la comuna de Colina.

En la entrevista, la ex golfista, quien tiene seis meses de embarazo, contó no iba con su hijo de casi dos años.

Destacó el nivel de crueldad y violencia de estos sucesos que, según comenta, antiguamente no se veían en Chile. “Gracias a Dios pude mantener la calma, pero ellos no estaban en un estado normal. En cualquier minuto se les escapa un balazo o me demoro un poco más y se ponen nerviosos (..) No se lo deseo a nadie”, remarcó.

“El target son las mujeres solas”

Consultada acerca del foco de los delincuentes y de la situación similar vivida por una madre en Iquique, puntualizó que conversó con la policía y que llegaron a la conclusión de que las principales víctimas de delitos son mujeres.

“Hoy día el target super claro son las mujeres solas”, afirmó. “Obviamente ellos no ven si estás con un hijo, pero si estás sola van a tratar de hacerte una encerrona y asaltarte. Siento una vulnerabilidad gigante”, transparentó.

En lo que respecta al contexto, Perrot comentó que “ocurre con gente alrededor, con luces, un día viernes en la tarde, con seguridad ciudadana. Pero al final, como están de armados, es poco lo que se puede hacer“.

“En el minuto casi me morí. Lo único que doy gracias es que no me pegaron. Me sentí muy mal al principio, pero ya me recuperé”, lamentó.