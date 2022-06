General Edward Slater y estado de excepción: “No vamos a descansar hasta cumplir con la misión ordenada por las autoridades políticas”

El pasado jueves se llevó a cabo una reunión entre autoridades de Gobierno, militares y policías, donde se realizó un balance respecto a la efectividad del estado de excepción en la macrozona sur.

En ello, el subsecretario del Interior Manuel Monsalve dio cuenta de las cifras de los hechos de violencia en la zona, revelando un descenso del 57% en la provincia de Malleco, mientras que en Arauco el porcentaje llegó al 26%.

Sobre estos datos se refirió el jefe de la Defensa Nacional de la Araucanía, general Edward Slater, quien en conversación con ADN Hoy contradijo lo dicho por el subsecretario. “Yo no sé los datos que manejan ciertos organismos. El subsecretario estuvo acá pero no eran las mismas cifras, porque estas no eran de 26%, si no que de 43%“, señaló.

Asimismo, el general se refirió a la denominación “acotada” del estado de excepción. “Nosotros desde el día uno tenemos super claro las funciones que tenemos permitidas ya que establecimos un protocolo con Carabineros y PDI, de hecho en nuestro puesto de mando hay oficiales delegados de las policías”, sostuvo.

“Eso nos permite expresar sin vacilaciones que no vamos a descansar hasta cumplir con la misión ordenada por las autoridades políticas, y dar cumplimiento a la normativa legal vigente”, aseguró.

Polémica por “inacción” de FFAA en Curanilahue

El jefe de la Defensa Nacional de la Araucanía también se refirió a las acusaciones de “inacción” por parte de funcionarios de las Fuerzas Armadas en Curanilahue, luego de que fueran avisados de que un grupo se encontraba realizando ataques, donde finalmente no actuaron.

Edward Slater manifestó que “este es un episodio que hemos evaluado y que ha servido para perfeccionar nuestros procesos. Todo es perfectible, nada es perfecto”.

“A nosotros no nos ha ocurrido, espero que no nos ocurra en la región. ¿Puede ocurrir? sí, los tiempos, el nerviosismo, la presión de mucha gente, como las empresas de la zona. Yo los entiendo, pero lo que he hablado con Carabineros es que ellos recibieron la denuncia y llegaron en 20 minutos“, prosiguió.

El general además explicó las diferencias entre su labor con el trabajo de las policías. “Hay que entender que una función es la que realiza Carabineros, y otra función es la que realizan las Fuerzas Armadas, que es más de cobertura, pero no podemos hacer el trabajo de las policías”, enfatizó.

“La misión nuestra como militares es preventiva, no tenemos atribuciones para detener a personas, excepto en casos de delitos flagrantes”, cerró.