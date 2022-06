Nos ponía una daga en el cuello: profesora narra los abusos de Tito Fernández

Humberto Waldemar Asdrúbal Baeza Fernández, ​ mejor conocido como Tito Fernández, ha vuelto a estar en la palestra de la opinión pública en las últimas horas.

El motivo de ello, es que la profesora universitaria Karím Setkin, quien sería la principal víctima de presuntos abusos sexuales perpetrados por Tito Fernández, conocido artísticamente como El Temucano, contó a CHV Noticias cómo el folclorista, usando se posición de poder, habría abusado sexual y psicológicamente de quienes lo rodeaban.

“Yo me anulé de mi personalidad, de mi forma de ser (…) yo no puedo nombrar a este hombre, no puede verbalizarlo“, indicó Karím.

Durante más de un año le llamó maestro porque, para ella, Tito Fernández era un ser superior que encontró en un difícil momento de su vida, según narró en el reportaje.

“Creí que ahí yo iba a poder hacer mi familia, en el sentido expresivo. Que iba a poder saber más del mundo, porque se suponía que él sabía mucho”, contó la académica.

Según explicó Karím Setkin, El Temucano habría tenido un grupo de mujeres cercano a él que le informaban sobre el estado de las mujeres que se unían a su séquito. Por lo que estaba al corriente de si es que alguna de ellas era vulnerable.

“A mí ya me pasó y no quiero que le pase a otras”, sostuvo Karím.

La utilización de una daga

El reportaje de CHV Noticias pone de manifiesto que los testimonios de las tres presuntas víctimas de Tito Fernández coinciden en que el cantautor utilizaba una daga, para perpetrar parte de los abusos por los que es acusado.

“(La daga) es como una espada, pero más chica (…) él ejercía una pequeña presión en el cuello y a veces en la boca del estómago. Pero la quitada de vida la haces tú misma, porque él no se iba a ensuciarse las manos. Tú misma debías enterrártela y matarte”, narró Setkin.

“Tenía la daga en alguna parte del cuerpo y te contaba la historia de que las mujeres preferían suicidarse antes que decirle que no al maestro“, dijo Karím.

Tito Fernández cumplió prisión preventiva desde el 29 de julio de 2020 cuando fue formalizado hasta el 6 de agosto del mismo año, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la medida cautelar.

El juicio fue aplazado por motivos de salud de Tito Fernández, quien estuvo internado en el Hospital de Puerto Montt hace pocas semanas.