Encuesta CEP: rechazo se impone por estrecho margen al apruebo

Este jueves, el Centro de Estudios Públicos (CEP) dio a conocer la encuesta correspondiente al mes de abril-mayo.

En detalle, y ante la pregunta sobre qué votarían los encuestados para el Plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, el rechazo se impone por estrecho margen con un 27% de las preferencias, mientras que el apruebo alcanzó un 25%.

En tanto, un 37% aún no decide qué votar, mientras que el 11% restante no sabe o no contesta a la pregunta. Esto se considera un empate técnico.

El argumento mayoritario (31%) entregado por aquellos que votaron rechazaron tiene que ver con las “características de las y los convencionales y su trabajo”, seguido por “Parece mal la propuesta”, con un 20%.

Mientras que quienes aprobaron basaron sus argumentos en que “Chile necesita cambios” (31%), seguido de “Derechos sociales”, con un 19%.

Por otro lado, un 36% de los encuestados cree que “Probablemente (la nueva Constitución) ayude a resolver los problemas”, seguido de “Probablemente empeore la situación actual” con un 29%.

Asimismo, un 42% de los encuestados cree que en caso de ganar el rechazo se debe elaborar una nueva propuesta constitucional para que se reemplace a la actual, un 31% plateó que la actual Carta Magna debe ser reformada, mientras que solo un 16% opina que debería mantenerse la Constitución de 1980.

Finalmente, un 61% se mostró a favor de tener escaños reservados para Pueblos Originarios en el Congreso, un 14% no se mostró de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 19% se mostró en desacuerdo.