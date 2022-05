Felipe Berríos solicitó al Ministerio Público que comience una investigación a raíz de la denuncia en su contra por un supuesto abuso sexual.

El Fiscal Regional @fiscalia_RMSur Héctor Barros recibió autodenuncia realizada por sacerdote Felipe Berríos para que se investiguen delitos sexuales denunciados en su contra lo que será indagado junto a nuestra Fiscalía de Género y Delitos Sexuales @FiscaliadeChile — Fiscalía Metropolitana Sur (@fiscalia_RMSur) May 30, 2022

A comienzos de mayo fue cuando la Compañía de Jesús comunicó la apertura de una investigación contra el sacerdote luego de recibirse una denuncia, realizada por una mujer adulta, quien acusó a Felipe Berríos de presuntos hechos de connotación sexual.

“La denuncia fue presentada solo ante la Iglesia y no ante el Ministerio Público, lo que significa que estoy sometido a un proceso canónico que, por regla, se debe mantener en estricto secreto“, dice en el comienzo la carta que compartió este lunes Berríos.

“Hoy la opinión pública no sabe de qué se me acusa, y tampoco puede hacerse un juicio respecto a la verosimilitud de la denuncia ni a las decisiones que por esta vía se adoptarán”, continúa el jesuita.

“Los hechos que se me imputan en la única denuncia que conozco no son ciertos y aspiro a que se conozca públicamente la verdad“, sostiene Berríos.

“No me parece que los sacerdotes debamos tener una justicia especial. Esto es visto, con justa razón, como un privilegio por el resto de los chilenos”, aclaró en la misiva.

“Quiero que se me investigue al igual que cualquier ciudadano de este país y para ello y en vista de que la denunciante no ha recurrido a la justicia, hoy ingresé un escrito ante el Ministerio Público solicitando que se inicie una investigación sobre los hechos descritos en la denuncia así como también respecto de lo publicado en algunos medios de comunicación, que indican que habría otras denuncias, las que a la fecha desconozco y no me han sido informadas”, sostiene en el escrito Felipe Berríos.