Este miércoles, tras una reunión sostenida con parlamentarios de la región de La Araucanía, en Temuco, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, manifestó que el estado de excepción “acotado” que rige en la zona desde el pasado 17 de mayo, se encuentra en evaluación.

A través de un punto de prensa, la autoridad expresó: “Recordar cómo surge el estado de excepción y surge a partir de un acuerdo con los trabajadores de la Región de La Araucanía y el Biobío, que se desempeñan en el mundo forestal”.

“En el marco de esas demandas, que el Gobierno se compromete entre otros, a garantizar la seguridad en las rutas y lo que el Ejecutivo decretó en el estado de excepción es cumplir con este compromiso, tal como quedó escrito en el documento que se firmó con los representantes de los trabajadores”, agregó.

En esa línea, Monsalve señaló que el Ejecutivo “va usar todas las herramientas que tiene a disposición el Estado de Derecho para garantizar la seguridad de las personas y el estado de excepción se va a ir evaluando”.

El subsecretario del Interior detalló que si bien “los estados de excepción han comprobado que disminuyen los hechos de violencia, también han demostrado que no pueden evitar el asesinatos de personas, y por eso, si no queremos tener víctimas, el estado de excepción por sí solo no es suficiente”.

Es por lo anterior, que Monsalve recalcó que este próximo jueves habrá una reunión de evaluación de la medida, con la participación de las ministras de Defensa, Maya Fernández y del Interior, Izkia Siches.

El pésame a la familia de Segundo Catril

En tanto, el subsecretario del Interior afirmó que por mandato del Presidente Gabriel Boric, esta jornada se reunió con la familia de Segundo Catril, para entregar el pésame, luego que el pasado martes el trabajador forestal recibiera un disparo en la cabeza por parte de encapuchados, lo que le causó la muerte.

“Reiterar que el asesinato de Segundo Catril es una hecho doloroso y que lo hay que rechazar tajantemente en todas la instituciones del Estado”, cerró.