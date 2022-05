Ministro Jackson no descarta volver a instaurar estado de excepción en la macrozona sur

Tras meses de trabajo, la Convención Constitucional despachó durante la noche del sábado el primer borrador de lo que será la nueva Constitución a la comisión de Armonización.

Sobre esto y lo podría suceder en el Plebiscito de salida se refirió el ministro Secretario General de la Presidencia Giorgio Jackson, quien en conversación con El Mercurio de Valparaíso sostuvo que “mientras no se cuente el último voto, tratar de adivinar cuál va a ser el resultado es jugársela muy rápido“.

Según detalló el ministro Jackson, “las personas van tener que elegir entre aprobar el nuevo texto, con las cosas buenas que le parezcan y aquellas que quizás no le gusten tanto, y por lo tanto tendrá que hacer un análisis entre lo bueno y lo malo y hacer la ponderación dentro de su preferencia, y de cómo es posible o no cambiar aquellas cosas que no le gustan de esta nueva Constitución y su factibilidad”.

“O rechazar, con las cosas buenas o malas que la gente considere la que fue iniciada en el 80 con la dictadura, y analizar cuán factible es cambiar aquellas cosas bajo las reglas de ella misma, que son mucho más estrictas”, prosiguió.

Además, Giorgio Jackson manifestó que el escenario para el Plebiscito del próximo 4 de septiembre está abierto, pero que “ojalá se decida desde la información y no desde la desinformación, y esa es nuestra tarea como Gobierno”.

Puedes leer todas las normas aprobadas por la Convención Constitucional acá.

Estado de Excepción

Tras sostener una reunión con la mesa directiva de la Convención Constitucional, Giorgio Jackson abordó los desencuentros al interior del oficialismo respecto al proyecto de “Estado Intermedio”, donde no descartó volver a instaurar estado de excepción en la macrozona sur.

“Todas las ideas que se han puesto sobre la mesa siguen estando como opciones“, indicó al ser consultado sobre el estado de excepción.

“Estamos tratando de concitar el mayor apoyo en torno a las acciones que el Gobierno va a realizar para garantizar la seguridad de nuestra población y eso es algo que ha ido generando más fiato en una agenda que ha sido integral”, puntualizó.