Gremio de los espectáculos critica al Gobierno por descoordinación en información de aforos: “Pónganse de acuerdo”

Desde que el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, informó que 95 comunas del país pasarían de bajo a medio impacto sanitario, modificando así los aforos para los eventos masivos, razón por la cual la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (Agepec) han levantado críticas a la medida debido a que las “cosas no han sido claras para el sector de la cultura”.

“Mientras la máxima autoridad sanitaria y la ministra de las Culturas salen por la prensa asegurando que lo vendido en mayo conservará su aforo, por otro lado, nos llegan a todas las productoras un correo de la Seremi de Salud exigiendo el cumplimiento de los requerimientos de la Fase Amarilla”, afirmó Jorge Ramírez, gerente general de Agepec.

Es más, “hoy ya fuimos informados que el show Tributo a Queen de Marc Marte, por mencionar uno de los tantos, ya fue rechazado en su aforo. O se ponen de acuerdo y conversan, o sencillamente nos da para pensar que esto es una campaña sostenida contra este sector”, agregó.

¿Qué dice la Seremi?

Dicho correo enviado este viernes a las productoras desde la Seremi de Salud exige el cumplimiento de las medidas sanitarias de la Fase Amarilla como reducción de aforos, personas por metros cuadrados, entre otros y señala explícitamente: “Para todos los eventos masivos a desarrollarse a contar de hoy, será exigible el cumplimento de estas medidas y de otras tendientes a disminuir los riesgos de contagio por covid-19”.

Además, en el texto se agrega: “Es dable, mencionar que las organizadoras y/o productoras de eventos masivos y mientras no haya un cambio de fase más permisivo, deberán ajustarse al aforo máximo de 10.000 incluidos trabajadores de las distintas empresas proveedoras y colaboradores de la producción”.

Pero esta información de la Seremi, se contrapone a lo afirmado por el subsecretario de Salud, Cristóbal Cuadrado, el pasado 10 de mayo en un punto de prensa del Ministerio de Salud, en donde afirmó: “Las actividades que ya cuentan con autorización sanitaria para la próxima semana o esta semana, ya han sido aprobadas de esa manera, por lo tanto, se pueden seguir desarrollando de manera habitual”.

“No obstante, trabajaremos con respecto a todas las actividades que vienen para las próximas semanas de manera planificada, en conjunto con las Seremis y los sectores productivos para asegurarnos que se cumplan las modificaciones al plan de la mejor manera posible y de una manera ordenada”, agregó en su momento la autoridad sanitaria.

La reacción de la Agepec

Al respecto y por medio de un comunicado, la Agepec señaló que “para la Asociación esta desconexión y desinformación sistemática es una pésima señal de cómo abordar soluciones hoy, pero peor aún, demuestra que no existe voluntad de contar con políticas públicas para este sector tan golpeado por la pandemia”.

“Si esta desprolijidad e improvisación son la tónica, no tenemos ni una esperanza de contar con un trabajo a futuro, donde se consideren políticas públicas orientadas a mejorar el sector, sus trabajadores y trabajadoras”, complementó Ramírez.

En tanto y según explican productores del sector, hoy comenzó la fase de conformidad para algunos espectáculos, fase previa a un show donde se presentan todos los antecedentes y requerimientos y la Seremi de Salud, la Dirección de Eventos Masivos y la Dirección Nacional Presidencial aceptan o rechazan el evento.

“Según la información que hemos recabado ya se han rechazado eventos como el show de Louis Tomlinson, ex One Direction en el Movistar Arena. Y así muchos de los espectáculos vendidos para mayo de salas medianas, pequeñas y grandes. ¿Qué hacemos con la gente que compró esos boletos, hacemos una tómbola y vemos quién entra y quién no? ¿Qué le decimos al público, a los fans, a quienes hoy después de dos años de encierro quieren disfrutar de una experiencia en vivo y compraron su entrada con anticipación? ¿Cómo discriminamos, quién hace el filtro? No hay quién resista”, cerró Ramírez.

