Ganadoras del concurso “Los Creadores” y viaje al MIT: “Mucha gente está emocionada con ver dónde llegamos”

Ciudadano ADN conversó con las ganadoras nacionales del concurso “Los Creadores” del 2020, la profesora Marcela Otárola y las estudiantes de cuarto medio, Belén Pizarro y Francisca Cortés, del Liceo Politécnico América de los Andes, quienes gracias a su invento ganaron un viaje al prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusset o MIT por su sigla en inglés, en Boston, Estados Unidos.

De acuerdo a Kodea, fundación que impulsa dicho concurso, esta instancia busca “visibilizar a todos los niños y jóvenes con mentes creativas y capacidad para usar la tecnología al servicio de su comunidad y/o entorno, fomentando así la innovación temprana en el mundo escolar y el desarrollo de habilidades digitales”.

Un filtro Eco-Innovador

Las estudiantes del Liceo América de los Andes, fueron premiadas en 2020 debido a la creación de un filtro Eco-Innovador, el cual sirve para limpiar agua grises, es decir, las aguas ya utilizadas como, por ejemplo, aquellas de la ducha o del lavamanos.

“Es un filtro adaptado a una lavadora”, indicó Belén, quien además detalló que los materiales usados para su creación son “fáciles de adquirir”, ya que está compuesto por gravilla, algodón, carbón, fibra de coco, “todo componentes que limpian los residuos del detergente”.

Como si esto fuera poco, dicho filtro, además de ser circular, debido a que es biodegradable y compostable, “reduce casi en un 30% el consumo del agua en la boleta”, puntualizó Francisca.

A renglón seguido y mirando al futuro, Pizarro adelantó que están en búsqueda que su prototipo se vuelva un producto a la venta, por lo que consiguieron un contacto para aquello.

La experiencia MIT

Gracias a este brillante invento, las estudiantes ganaron un viaje al MIT, el cual debió posponerse debido a la pandemia del covid-19, pero que no fue problema para que las estudiantes disfrutarán de esta experiencia en el 2022.

“Al MIT lo encontré muy bacán, y nos mostraron los hacks que hacen los alumnos cuando están por irse o quieren llamar la atención de los profesores”, señaló con una sonrisa Francisca.

Mientras que Belén afirmó que esta experiencia fue “muy gratificante. Fuimos siempre con la mentalidad de generar nuevo conocimiento y creo que volvimos súper motivadas y conocimos muchas cosas. Nos ayudó a desenvolvernos y a decir que podemos hacerlo”.

En tanto, la profesora Marcela Otárola, tras agradecer la oportunidad a Fundación Kodea y a ChileMass, destacó la perseverancia de sus estudiantes, ya que este proyecto se viene trabajando desde el 2019.

“Fueron perseverantes, ya que solo 7 meses de trabajo en el proyecto, pero es más que eso, ya que viene de antes, del 2019 que estamos trabajando”, sostuvo la docente.

La emoción de la docente

En esa arista, la profesora celebró estas instancias y llamó a los estudiantes de Chile a participar e incluso dijo que en el Liceo América de Los Anades, los y las escolares “ya armaron sus equipos de ciencia para presentar proyectos” a este concurso de “Los Creadores”.

“Si uno les entrega todo a los chicos, ellos toman las herramientas y se empoderan y finalmente lo lograron y eso me dejó satisfecha. Cuando estaban presentando (en MIT) me caían las lágrimas, no podía creer que lo lograron y solo por su ímpetu”, expresó.

Finalmente, Belén destacó la importancia de este viaje para ella y su colegio y dijo: “Mucha gente está emocionada con ver dónde llegamos y nos dimos cuenta que es muy parecida la forma de enseñar del liceo con la de Estados Unidos, es la misma metodología”.