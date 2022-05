El mensaje de Mónica González por la muerte de Francisca Sandoval: “Quienes creen que nos amedrentan se equivocan”

La periodista Mónica González se refirió a la muerte de Francisca Sandoval, y entregó un potente mensaje con sentidas palabras sobre este lamentable hecho.

Luego de 12 días de hospitalización, durante esta jornada se confirmó el fallecimiento de la reportera que fue baleada en Barrio Meiggs el pasado 1 de mayo. La situación generó polémicas hasta el día de hoy y con ello distintas protestas en la ex Posta Central.

A través de las pantallas de La Red, González emitió un potente mensaje sobre este caso que terminó con la vida de la joven del canal comunitario Señal 3 La Victoria, quien murió tras permanecer en estado de extrema gravedad.

El mensaje de Mónica González

Desde el programa Hola Chile, pasadas las 15:00 horas, la periodista hizo un llamado a actuar ante el lamentable hecho que parece quedar impune. También hizo una advertencia clara desde su posición como comunicadora.

En esa línea, subrayó que “quienes creen que nos amedrentan asesinando a Francisca Sandoval y baleando a otros periodistas, se equivocan“.

“El buen periodismo va hacer, y va a seguir haciendo lo que la justicia casi siempre no hace y lo que las autoridades no están haciendo (…) no queremos más dimes y diretes”, expresó la Premio Nacional de Periodismo 2019.

Finalmente, la experimentada periodista remarcó que “nosotros vamos a seguir investigando, aquí y en todos aquellos lugares donde se hace buen periodismo”.

Así, Mónica González fue bastante clara ante la preocupante situación del país que queda en evidencia ante el asesinato de Francisca Sandoval, entregando un sentido mensaje como periodista y apelando a una buena labor comunicacional, asegurando que “esta vez, no nos van a ganar”.