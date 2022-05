Este jueves, la Defensoría de la Niñez, junto al Ministerio de Educación, presentó un informe titulado: “Estudio de análisis del enfoque de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en el currículum educativo”. El documento viene a responder la siguiente pregunta: ¿Cómo están presentes los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en todo el sistema educativo chileno?

El tema, a juicio de los investigadores, se vuelve gravitante ante la presencia de situaciones complejas en cuanto a la convivencia escolar. Por ello, abordarlo se hace “necesario para la convivencia y prevención de la xenofobia y la vulneración de derechos”, señaló la defensora de la niñez, Patricia Muñoz.

Parte de la investigación consideró consultarles a los niños, niñas y adolescentes qué necesitan en esta materia. La misma Muñoz declaró: “Se seleccionó a 17 niños, entre 7 y 17 años, quienes plantearon qué sabían de derechos humanos, pero también cómo viven las necesidades que representa este tema en relación con sus vivencias. Por eso aparecen destacados el enfoque de género, la autonomía y la educación sexual integral, que aparece con necesidad cuando se le consulta a esta parte de la población”.

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, quien comentó que se estaba trabajando en la línea de mejorar esta situación en los colegios: a modo de ejemplo, señaló el plan de reactivación educativa integral de aprendizaje, política que busca el tratamiento de la convivencia escolar y la salud mental en las comunidades educativas. Hasta el momento, 60 comunas trabajaran en esa línea.

Sin embargo, sobre el estudio y la discusión de derechos humanos, Ávila argumentó: “En la cultura escolar nos quedamos muy estacionados ‘hasta el día de’, y la reflexión más profunda tiene que vivirse cotidianamente. Por lo tanto, para nosotros es muy importante los procesos informativos que profesores y profesoras podemos tener en torno a la temáticas de los derechos humanos, de tal manera que se incorpore en un actuar. Pero lo más complejo siempre no son la incorporación de enfoques o herramientas, sino las creencias a la base”.

Mientras hacíamos presentación supimos d muerte de #FranciscaSandoval, vilmente asesinada, por ello esta presentación, sobre la relevancia de la educación en #DDHH esencial para erradicar la violencia la dedicamos a ella, su familia y seres queridos que sufren su partida #QEPD https://t.co/Ap4QkaiP4D — Patty Muñoz García (@Pa__tty) May 12, 2022

En Chile no existe un marco común ni de discusión para hablar sobre el enfoque que hay que seguir: no se tratan desde una perspectiva histórica o de memoria, tampoco como derechos humanos desde el conocimiento conceptual ni de manera contextualizada. No se conoce su historia en Chile ni las vulneraciones recientes de ellos. “Se limita a un modelaje de conductas respetuosas de los mismos en un catálogo de derechos, situándolos en una dimensión abstracta y reducida”, precisaron en el informe.