María Elena Santibáñez, abogada a cargo de la investigación canónica contra el sacerdote jesuita Felipe Berríos, quien se encuentra acusado de hechos de connotación sexual, conversó en exclusiva con ADN y desmintió la existencia de nuevas denuncias.

Al respecto, la abogada recalcó que esta es una “investigación previa en materia canónica y no de derecho penal” y en esa artista destacó que su “labor tiene que ver con recopilar antecedentes suficientes y decretar diligencias investigativas para poder corroborar si acaso la denuncia cuenta con antecedentes serios que permitan darle verosimilitud y una vez que concluye la investigación, tengo que emitir un informe”.

En esa línea, Santibañez aclaró que “la denunciante puede elegir hacer la denuncia tanto canónica o si al caso el hecho reviste carácter de delito penal, ahí podría hacerlo penal”.

Pero ojo, ya que la abogada indicó que “hay una norma en el Código Penal que cuando la víctima alcanza la mayoría de edad, el delito se transforma en acción penal pública previa instancia particular y ahí la víctima decide si quiere hacer la denuncia de forma penal”.

Asimismo la encargada de la investigación apuntó que las indagaciones son de “carácter reservado, bajo secreto pontificio y eso es justamente con la finalidad de poder llevar a cabo lo mejor posible este cometido”.

Además, la también académica precisó que esta “no es una etapa que tenga carácter contradictorio, recién cuando emita mi informe, y se decida en base a este si acaso se abre juicio o no y ahí recién si se abre un juicio canónico que adquiere carácter contradictorio”.

En tanto y respecto al caso de Felipe Berríos, Santibáñez sostuvo que durante la investigación “pueden aparecer nuevas conductas que también pueden ser constitutivas de un delito penal, porque no necesariamente un delito canónico es un delito penal”.

Sin conocimiento de nuevas denuncias

Respecto a la información publicada en algunos medios que indicaba la aparición de nuevos testimonios y denuncias, la abogada a cargo del caso de Felipe Berríos afirmó: “La denuncia propiamente tal no se ha producido, no ha llegado nada a mis manos. No he sido contactado por mail o de alguna forma por la Fundación (para la Confianza) para efecto de entregar estas denuncias”.

“Me llama la atención que aparezcan nuevas denuncias de las cuales no he tenido noticia y también datos de la denunciante, que se tratan de proteger”, cerró.