Geógrafa llama a la calma ante enjambre sísmico en Los Vilos: “Siempre ha sido una zona activa”

Más de 40 sismos se han registrado en las últimas 24 horas en la comuna de Los Vilos, región de Coquimbo, levantando preocupaciones en las y los ciudadanos de la zona y del norte de Chile en general, debido al miedo latente de un gran terremoto.

Es por esto, que el Ciudadano ADN conversó con la geógrafa, directora de la Escuela de Ciencias de la Tierra y jefa del Observatorio en Gestión de Riesgo de Desastres de la Universidad Bernardo O’Higgins (UBO), Fabiola Barrenechea.

“Nosotros siempre debemos estar preocupados y en estado de alerta, vivimos en uno de los países más sísmicos del mundo”, expresó la experta, quien detalló que “Los Vilos siempre ha sido una zona activa”.

“El Centro Sismológico informó que el año pasado hubo 7.500 sismos en todo el país, entonces no es una cosa puntual de acá de Lo Vilos, por tanto, yo no vería como algo extraordinario lo que está ocurriendo ahí”, precisó Barrenechea.

En esa línea, la geógrafa aclaró que si bien “uno tiende a pensar que como está temblando se libera un poco la tensión que existe, lamento decirles que no, porque para que se libere la energía de un terremoto, por ejemplo, uno de una magnitud 8, que es el promedio de los terremotos en el país, se necesitan 30 mil sismo de magnitud 5 o superior y acá hemos tenido solo 2”.

Sismología, una ciencia muy imprecisa

En base a lo anterior, el especialista afirmó: “Yo no quiero dejar asustada a la gente y decirle que va haber un terremoto sí o sí, porque no lo sabemos. Lamentablemente la sismología es una ciencia muy imprecisa, porque los sismos no obedecen a comportamientos estadísticos”.

Pero Barrenechea llamó a la calma, ya que destacó que Chile cuenta con “construcciones resistentes, somos referencia mundial en lo que es construcción sismo-resistentes”.

“No hay que salir corriendo despavoridos, porque las construcciones en Chile no se caen. Lo que sí hay que ver es no estar cerca de ventas y de cosas que te puedan caer desde arriba”, agregó.

Avance en tecnologías

En cuanto a los posibles tsunamis que podrían provocar los sismos o terremotos, la jefa del Observatorio en Gestión de Riesgo de Desastres de la UBO, puntualizó que hay que estar calmados, ya que “se ha avanzado enormemente” en nuevas tecnologías, sobre todo después de lo ocurrido en el terremoto del 27 de febrero del 2010.

“Se invirtió mucha plata, el Banco Interamericano de Desarrollo invirtió en los centros de alertas tempranas de la Onemi”, dijo Barrenechea, quien sumó que la Oficina Nacional de Emergencia “implementó el sistema SAE, que esa la alarma que llega a los teléfonos que dice que hay que evacuar y los protocolos del Centro Sismológico, del Shoa y la Onemi, se han actualizado”.

Además, tras los hechos del 2010, se comenzaron a implementar turnos de sismología, los cuales no existían previo al terremoto 8.8 que afectó principalmente a la región del Biobío.

A todo lo anterior, se suma la buena cultura sísmica que tienen las y los chilenos, la cual se inculca desde la educación escolar. “Está dentro de los currículums escolares enseñar sobre los riesgos, donde les enseñan no solo como funciona el evento, sino cómo tiene que reaccionar”, expresó la experta.

Aún así, la geógrafa detalló que existen áreas donde Chile debe avanzar para estar más preparados de cara a un sismo de mayor magnitud. “Nos falta avanzar en la planificación urbana, porque se siguen entregando permisos de construcción para edificios que están a metros de la costa”, cerró.