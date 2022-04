En un nuevo episodio de Tu Nuevo ADN, Andrea Obaid conversó con Roberto Rondanelli sobre la Alerta Temprana Preventiva por el sistema frontal que llegará a la zona centro-sur del país.

De cara a nuevas jornadas de lluvias, el meteorólogo y miembro del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 analizó el panorama de precipitaciones. Indicó que se trata de “un sistema delgadito. Lo que nos va a tocar es un frente de frío, que es una especie de ‘brazo’ de la tormenta que tiene 200 kilómetros de largo”.

“Todavía está muy al sur, se va a ir moviendo hasta el miércoles en la madrugada, hacia el norte“, explicó Rondanelli, asegurando que irá dejando precipitaciones hasta el sur de la región de Coquimbo.

Respecto a los pronósticos de lluvias en medio de la mega sequía, señaló que se trata de algo que estaba dentro de lo común hace algunas décadas.

El cambio climático y otros factores naturales han modificado la regularidad de precipitaciones en el país y hoy una lluvia resulta ser un evento noticioso.

“Hay niños que nunca han visto un año normal en Santiago. El último año lluvioso fue en 2008 y antes de eso, en el 2002. Los que tienen menos de 14 años no conocen otro clima que este semiárido al que nos tiene acostumbrado la sequía”, señaló.

Las lluvias en sequía y crisis medioambiental

En el escenario actual, con un planeta que se ha visto afectado ambientalmente, la realidad ha ido mutando. Son varios factores los causantes así como también las consecuencias.

Roberto Rondanelli señaló que incluso la situación económica sufre con las pocas precipitaciones: “En parte, el alza de los alimentos debe ser producto de la falta de agua”.

“En la Región Metropolitana, parte del agua que se destinaba a agricultura, se está destinando a consumo humano. Esto es porque hay poca agua. Si hubiera más agua, el consumo humano representaría una fracción más pequeña en la cantidad que hay disponible en los ríos”, indicó el meteorólogo.

Respecto a las causas que influyen en este problema, se sabe que un factor importante es el cambio climático, pero también hay otras razones que suman en la crisis hídrica.

Por una parte, la falta de lluvia ha sido preocupante, pero las personas también han incrementado su consumo en medio de esta escasez. Son cifras inversamente proporcionales que agudizan el problema en otro de los años con sequía.

Sin embargo, hay un tercer punto a tener en consideración que responde a causas naturales. “La mega sequía es un tercio debido al cambio climático. Los otros dos tercios tienen que ver con una situación natural del sistema terrestre”.

De esta manera, se explica que la falta de lluvias no es netamente un fenómeno actual y ya hay registros de ciclos previos. Claramente no se debe restar importancia o no darle atención al consumo humano.

Ahora solo queda esperar que la situación vaya mejorando y contar con algún sistema frontal aislado como el que llegará a la zona centro-sur del país en estos días.