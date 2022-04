Presidente Boric llega a escuela Gabriela Mistral de Montegrande durante visita en el marco de la conmemoración del Día del Libro

Continúa el despliegue del Presidente de la República Gabriel Boric en la región de Coquimbo, quien en horas de esta mañana llegó hasta la escuela Gabriela Mistral de Montegrande.

Esto en el marco de la conmemoración del Día del Libro, donde el Presidente Boric, junto a Irina Karamanos, fueron recibidos por niños del establecimiento y adherentes.

El Presidente Boric hizo entrega el libro Hija Predilecta de Gabriela Mistral, con el prólogo firmado por la poetisa. “El primer libro publicado íntegro de Gabriela Mistral no fue en Chile, sino que fue publicada en 1922 por el Instituto de las Españas, en Nueva York, y la primera edición chilena salió recién en 1933″, señaló para ADN.

“Por cosas de la vida, yo llegué a tener una de esas copias, la cual está dedicada a Manuel Magallanes Moure y le dice en una de sus cartas que este ejemplar está recién publicado, y no me parece que no tiene sentido que esté en una biblioteca personal de un político, sino que mejor que esté en la casa que ella tanto quería“, agregó.

Además, el Mandatario reveló que el libro está dedicado a Pedro Guerra Cerda y Juana de Aguirre.

La gira por la región de Coquimbo del Presidente Gabriel Boric termina este domingo, donde a eso de las 14:00 emprenderá el rumbo a la capital.