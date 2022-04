Dr. Juan Pablo Beca y su libro “Conversemos sobre la muerte”: “El final de la vida tiene que ser bueno, hermoso y digno”

A raíz de la aprobación del “derecho a la muerte digna” en el Pleno de la Convención Constitucional y que formará parte de la propuesta de nueva Constitución, Ciudadano ADN conversó con el neonatólogo y experto en bioética, el Dr. Juan Pablo Beca, sobre su libro “Conversemos sobre la muerte”.

Respecto a lo aprobado por el órgano redactor, el médico sostuvo que “la propuesta constitucional es muy vaga y es lógico, porque la Constitución es un piso por el cual se van generar leyes, que son las que autorizan, ponen condiciones, pero no es una cosa de promover la etuanasia, eso es absurdo”.

“La muerte digna es un término que puede tener muchos significados y lamentablemete se le ha mal usado como pancarta para la eutanasia. Todas las personas necesitamos vivir bien, que nuestra vida transcurra bien y que tenga un sentido y ese sentido es que el final de la vida también tiene que ser bueno, hermoso y digno”, dijo.

Por lo anterior, el médico sostuvo que si bien Chile no tiene legalizada la eutanasia, los países que si tiene legislada esta opción, solo la permite en “situaciones muy especiales“.

Una reflexión necesaria

Más allá de la eutanasia, lo que “tenemos que enfrentar es un buen morir para todos y eso es una opción personal que cada uno tiene que reflexionar, que no los pille sin haberlo pensado nunca, sino que lo hayan reflexionado de acuerdo a sus valores, a sus creencias”, que finalmente, “eso es el sentido del libro que acabo de publicar, que conversemos sobre la muerte”.

En tanto, al ser consultado sobre si la muerte se volvió un tema más importante en la vida de las personas tras la pandemia, el Dr. Juan Pablo Beca precisó que esta “ha hecho tremendamente visible la posibilidad que todos tenemos y que siempre hemos tenido y siempre vamos a seguir teniendo, de enfermar y de morir”.

Asimismo, el neonatólogo indicó que “hay muertes que son adelantadas”, como el fallecimiento de los niños o lactantes. “Esos niños son personas cuyas vidas completas fueron muy breves y completa en el sentido que tuvo un inicio, un significado, una trayectoria y un final”.

En base a lo anterior, Beca sostuvo que “la muerte de los niños tiene una presencia definitiva en la historia de los adultos que los rodean, incluso en hermanos después de que ha muerto un niño, esa muerte es un hecho existencial que gravita en su vida”.

Creencias después de la muerte y el duelo

Durante la conversación, el autor de “Conversemos sobre la muerte”, habló sobre las creencias de las personas, referente a qué viene después del fallecimiento, expresando que “ahí entramos en un tema de esperanza y no de certezas. Entramos en un tema de creencia y no de conocimiento, la fe no es un conocimiento exacto, es creer en algo”.

“Pero esa creencia tiene mucha importancia para el sentido que cada uno de nosotros le da a su vida. La experiencia humana es que todos creemos que hay alguna forma de trascendencia, de seguir viviendo después de la muerte, en la memoria o en la vida de las personas que viven con el fallecido y eso es una forma de vida que se prolonga”, puntualizó.

En esa línea, el Dr. Juan Pablo Beca se refirió al duelo que viven las personas luego que un ser querido pierde la vida y esgrimió: “El duelo es dolor, un sufrimiento que acompaña, entonces los duelos producen negación, confusión, depresión, después hay una etapa de elaboración y de aprender a vivir con la ausencia del ser querido”.

“Todos los que hemos perdido a seres queridos, aprendimos a vivir con otra forma de vida o de recuerdo, pero también hay una cierta presencia del ser querido y esa es la elaboración de duelo y los duelos toman tiempo. Se habla que dura como un año y si se prolonga hablamos de duelos patológicos y se requiere ayuda profesional”, cerró.