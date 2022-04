¿Se ha fijado? Productos aparecen con menos contenido para mantener los precios ante el avance de la inflación

Llega a su casa y la caja de cereal que compra habitualmente al mismo precio ya no muestra que tiene los 500 gramos de siempre, sino que ahora son 480 gramos. La mermelada que suele consumir no ha subido de valor, pero pasó de contener 250 gramos a 200 gramos.

Este fenómeno se está repitiendo, denuncian los usuarios, en el último tiempo. ¿Qué hay detrás? Ante el encarecimiento de los precios producto de la inflación, son varias las marcas que han recurrido a la práctica del “shrinkflation”, o refludación.

Esta estrategia no es algo nuevo, y las empresas productoras suelen usarla ante el encarecimiento de las variables de fabricación y la intención de subir los valores. “Los productores de materias primas, principalmente, están usando el método del achicamiento, es decir, reducir el contenido de sus productos para mantener el precio. Por ejemplo, si el precio de un kilo de arroz era mil pesos, ahora, 900 gramos de arroz se venden a mil pesos. Si una persona quiere comprar un kilo de arroz, como antes, debe pagar 1.100 pesos”, explica Víctor Espinosa, académico de Economía Política de la Universidad Autónoma.

La Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) asegura que esta estrategia no es ilegal siempre que se identifique el detalle del contenido en el envase. El ministro de Economía, Nicolás Grau, señaló a ADN que “uno no puede, como autoridad, prohibirle a los productores que no tengan envases distintos para sus productos. Eso le exige mucho a las personas y tenemos que acompañarlos, y el Sernac tiene que hacer bien su trabajo al respecto”.

Si bien la legislación obliga a los vendedores a mostrar tanto el precio del producto como el precio por kilogramo o litro en las góndolas, algunos clientes critican que estas están con letras demasiado pequeñas o que cuesta verlas a simple vista.

El Índice de Precios del Consumidor (IPC) de marzo de 2022 registró un crecimiento de 1,9%. Este es el mayor aumento mensual desde octubre de 1993, cuando fue de 2,6%. La variación acumulada del IPC en lo que va es este año es de 3,4%, mientras que el alza acumulada de la inflación en 12 meses es del 9,4%.

Los productos que más subieron de precio fueron el pan, que registró un aumento mensual del 5,9% y acumula un 11,3% en 2022 y 19,1% en 12 meses y la carne de pollo, que en marzo subió un 9,1%.