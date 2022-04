Este lunes comienza el proceso de inscripción para la Prueba de Transición de Invierno, donde estudiantes buscarán acceder a la educación superior.

Sin embargo, mediante redes sociales, los propios postulantes reportaron colapso y fallas en la página del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre), espacio habilitado para la inscripción de los alumnos.

Según los usuarios, el error se daba a la hora de pagar, puesto que no había opciones para realizar la cancelación del monto total.

yapo demre

— conini lvs rena; As It Was ღ (@ifearlwes) April 11, 2022