Durante la tarde del jueves, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, compartió a través de sus redes sociales una situación que la indignó: personas robando plantas en algunos sectores de la comuna.

La denuncia fue realizada por un usuario en Twitter, quien compartió un video en el que se puede ver una camioneta blanca y a una mujer llenando el pickup con plantas.

“¿Están haciendo limpieza o robándose las plantas?”, escribió el denunciante en la captura, etiquetando a la alcaldesa.

Bajo este contexto, la máxima autoridad comunal retuiteó el mensaje, y pidió por favor que quienes ejercen este tipo de acciones, se detengan.

“Por favor, no nos roben las plantas. Me indignan este tipo de actos. Esa camioneta no es del municipio, ni ella parte de nuestro equipo”, consignó.

Cabe destacar que no es la primera vez que la alcaldesa se refiere a este tipo de acciones.

De hecho, en enero de este año Evelyn Matthei denunció una situación similar, solo que esta vez se trataba de una señora que sacó algunas plantas desde un jardín.

“Les pido por favor que no saquen las especies de nuestras plazas, parques ni jardines. Están ahí por un motivo y son para disfrutar con toda la comunidad. Por favor, cuidémoslas entre todos” escribió a través de su cuenta de Twitter en aquella oportunidad.