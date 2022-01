Evelyn Matthei: “Nuestro sector tiene que jugar un rol de facilitarle la vida al Presidente electo”

En entrevista con ADN Hoy, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, analizó la situación en que el futuro Gobierno de Gabriel Boric recibirá el país. “La situación es muy, muy, compleja y va a requerir del Presidente electo Boric mucho talento y mucha ductilidad. Será muy demandante para él como persona, tenemos muchas crisis juntas”, dijo. “Del punto de vista económico, no hay mucho bueno que esperar”.

Puso como ejemplo el encuentro Enade que tuvo la asistencia del aún diputado y que dejó buenas sensaciones en la relación entre empresariado y el futuro Ejecutivo. “Hay que ir a temas más de fondo. Una cosa es estar con él, escucharlo, y otra cosa es decir ‘OK, voy a invertir 10 millones de dólares en esto'”, agregó la exministra del Trabajo.

Matthei también destacó que “la crisis social no ha pasado” y que Boric “tiene un problema político no menor, porque todos sus discursos de toda su vida y sus acciones pasadas, han sido de la izquierda más vociferante, de la izquierda muy crítica, que cree que hay que cambiar todo. Y esos además son sus compañeros de ruta”.

“Yo, de corazón, deseo que le vaya bien, estamos en una situación súper difícil como país. Sería muy grave para todos que esta cosa vuelva a estallar, porque ahí ya no sé cómo podríamos salir. Yo siento que esa noche del 15 de noviembre y todo esto de la Convención Constitucional es la última posibilidad que tenemos como país de salir relativamente bien de los problemas que tenemos”, añadió.

En esa línea, la exsenadora considera que “nuestro sector tiene que jugar un rol de facilitarle la vida, estoy convencida de que no podemos sentarnos a tomar palco de cómo le va. Tenemos que activamente tratar de que le vaya bien” pues “las cosas siguen muy graves en Chile”.

Convención Constitucional: “No sé si reír o llorar”

Evelyn Matthei fue muy crítica con el órgano constituyente, que vive sus primeras semanas con la nueva mesa directiva encabezada por María Elisa Quinteros. “Ojalá que lleguen a un buen acuerdo, eso es lejos lo mejor para el país. Pero, si como ha parecido hasta ahora, lo que reina ahí es la locura infantil, creo que hay que rechazar no más. Lo peor que podemos tener es una Constitución absolutamente chiflete. Hasta ahora lo que hemos visto da pena, la Convención pareciera estar conformada por adolescentes irresponsables”, sostuvo.

Apuntó, además que “la bancada de Chile Vamos no tiene ningún peso, no los dejan hablar, los vetan por A, B y C motivos. Tengamos claro que el convencimiento democrático no asoma por ningún lado. Están marginados, nadie los escucha”.

“Lo que he visto hasta ahora de la Convención Constitucional no sé si a uno le dan ganas de reírse o llorar”, puntualizó.

Y se refirió a las Iniciativas Populares de Norma, cuyo plazo de presentación termina esta semana. “Acá pueden aceptarse muchas iniciativas populares y finalmente quedar una Constitución en que nada conversa con nada. Hasta ahora lo que estoy viendo es brutalmente malo, me parecen adolescentes con un juguete nuevo. Dios quiera que sienten cabeza, pero no se ve por dónde”, sostuvo la alcaldesa de Providencia.

Delincuencia en el país: violencia y narcotráfico

Según las encuestas, uno de los temas que más preocupan a los chilenos es la seguridad. Para la jefa comunal de Providencia, “la delincuencia cambió, han surgido formas de delincuencia muy violenta, que tienen que ver con el narcotráfico. Esto que a una persona la secuestran, la torturan y la matan, y la dejan en un lugar bien visible, es básicamente del narco”.

“Es otro de los temas que le va a tocar enfrentar al nuevo gobierno, y será sumamente difícil. La lucha contra la delincuencia es compleja, pero la lucha contra el narcotráfico es brutalmente compleja”, agregó. “Para mí, es súper importante partir por ciertos barrios, trabajar con clubes deportivos, los colegios, los vecindarios. Lo que se ha hecho en Medellín es bastante novedoso”.

Si los homicidios han bajado o aumentado es una cuestión en que difieren el Gobierno y el Ministerio Público. Matthei dijo que en Providencia, “nuestras cifras han bajado, pero son cada vez más violentos los hechos delictuales, además en forma desvergonzada, a las tres de la tarde, frente a mucha gente, y además con armas de fuego”.

Y aclarando que “yo soy muy a favor de los migrantes, trabajamos con ellos codo a codo”, señaló que “las propias organizaciones de migrantes piden que haya efectivamente más control sobre cuáles son los migrantes que entran. Digámoslo sin ambigüedades, aquí hay tipos de delitos donde las personas que los cometen son predominantemente extranjeros y son delitos importados, como por ejemplo, los motochorros”.