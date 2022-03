Senadora Ximena Rincón y trabajo de la Convención: “Lo que no queríamos era que un grupo nos impusiera un texto tal como lo hizo Pinochet”

Tras la primera reunión de la bancada DC de la Cámara Alta con el Gobierno del Presidente Gabriel Boric en La Moneda, la jefa de bancada, la senadora Ximena Rincón, junto con el subjefe Matías Walker, se refirieron a los acuerdos en la Convención Constitucional, señalando que “no es correcto que se hable de un acuerdo transversal, porque no están todos y lamentaron que no se entienda que con ese acuerdo se deja sin voz a las regiones”.

“Vamos a analizar el documento completo para ver cómo vamos a actuar en el futuro y espero que seamos capaces de entender que lo que no queríamos, era que un grupo nos impusiera un texto tal como lo hizo Pinochet en su minuto”, aclaró Rincón.

Asimismo, la senadora DC precisó que el tema no es el Senado. “Está el tema de los tribunales de justicia, de la fiscalía, las regiones y dónde están los temas de la ciudadanía. El tema no es el Senado, sino que país queremos construir y lamentablemente, los temas que la ciudadanía puso sobre la mesa en octubre de 2019 están quedando postergados“, afirmó.

“No es correcto que se hable de un acuerdo transversal, porque no están todos y lamentamos que no se entienda que con ese acuerdo se deja sin voz a las regiones. Cuando hablamos de descentralización, hablamos de agua, hablamos del tema agrícola, educación y vivienda están dejando sin voz a las regiones”, añadió la legisladora.

Además, la senadora Rincón detalló que el acuerdo al que llegaron algunos a la Convención establece que con 4/7 se puede echar abajo lo que la otra Cámara modifique y se establecen quórums que van en contra de lo que se quería cambiar.

“Hemos perdido meses en casi una revancha buscando un culpable de las no transformaciones asignándole al Senado las culpas, cuando todos los datos objetivos que se le han entregado a la Convención, dicen otra cosa”, agregó.

En desacuerdo con “las tesis refundacionales”

Por su parte, el senador Matías Walker indicó que “no somos parte del Gobierno, pero desde los lugares donde nos eligió la ciudadanía vamos a colaborar para que a Chile le vaya bien con sentido de responsabilidad, pero entendiendo, Chile no parte de cero, con respeto a las instituciones democráticas”.

“Nosotros no estamos de acuerdo en las tesis refundacionales, valoramos mucho de lo que Chile ha logrado en los últimos 30 años y esperamos profundizar la democracia y que se entienda que Chile lo hacemos todos”, afirmó el representante DC.

Finalmente, el senador Walker puntualizó que el Senado en materia de seguridad ciudadana, pensiones, salud y educación es el organismo que representa a las regiones.

“Mientras estemos en esta función vamos a seguir defendiendo nuestro derecho a representar a nuestra región, porque no hay temas vedados para quienes somos representantes de la gente. Acabamos de ser elegidos en un cargo de representación popular y vamos a honrar ese mandato y nadie ni nada nos va a inhibir de esa responsabilidad“, cerró.