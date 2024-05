El miércoles se formalizó a 17 hombres chilenos (Francisco Soto Muñoz, Freddy Cancino González, José Elías Valladares Faúndez, Ricardo Aguirre Araya, Jordan Tapia Valdés, Carlos Marmolejo Maldonado, Hernán Farías Mieres, Ricardo Acuña Sobarzo, Ángel Salgado Mancilla, Leonel Pastenes Salas, Luis Jammet Alvarado, Fernando Guajardo Pávez, Roberto González Tapia, Cristóbal Vergara Castillo, Cristóbal Curmil Matías, Basilio Payauna Román y Óscar García Guerra) chilenos, de entre 20 y 72 años, por distribuir y almacenar material pornográfico infantil. Un golpe a esta clase de delitos que sigue la línea de las últimas acciones del Ministerio Público, de los trabajos contra una gran cantidad de imputados, pero que reflotan noticias de principios de milenio, cuando esta clase de redes incluían incluso a personas en los poderes del Estado.

Es un fenómeno que explicó el director de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, Maurizio Sovino, la mañana de este viernes en ADN Hoy: “En los últimos años, por lo menos el sistema de justicia penal, que es el ingreso de denuncias, hemos visto cómo ha ido aumentando exponencialmente el número de ingresos de delitos sexuales, y de estos, cerca del 80%, 85% son delitos que se cometen contra niños, niñas y adolescentes, y en total cerca del 80% se comete contra niñas, adolescentes mujeres y mujeres adultas. Por lo tanto, el foco de las víctimas de estos delitos es bastante claro: personas menores de edad y mujeres de todas las edades”.

Este crecimiento tiene una correlación con el acceso a internet, y más en un país como Chile: “El avance de todo tipo de tecnología y el acceso a internet, en el que Chile es uno de los países que tiene más acceso a internet a través de los teléfonos móviles. Eso permite que las personas, desde sus casas, puedan acceder a grupos de diferentes aplicaciones, sistemas informáticos, para conectarse para llevar a cabo estos tipos de delitos”.

“La utilización y cosificación de niños y niñas en internet es brutal, es una pandemia a nivel mundial donde diferentes instituciones internacionales tienen el foco. Es necesario trabajar en conjunto, porque la violencia digital no tiene fronteras. El problema es que hay gente que, en el último operativo que estuvimos trabajando, es de Pakistán, Latinoamérica, Europa, África, Oceanía, conectados en grupos al unísono, distribuyendo material. No es solamente distribuir fotografías, porque muchas veces estos grupos exigen que entregues material inédito, nuevo. Por tanto, lo que hay atrás no son solamente imágenes, sino que efectivamente son delitos, abusos”, calificó luego.

Este golpe fue el resultado de un trabajo coordinado del Ministerio Público con la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones. Aunque más allá de esta coordinación, hay dificultades para las indagatorias mismas. Lo advirtió el director Sovino, a propósito del debate derivado:

“Se requiere una norma de competencia de los tribunales chilenos más clara, puesto que si estos delitos, por ejemplo, descubrimos que nos mandan esta imagen desde otro país, etcétera, existen normas de extraterritorialidad en el ámbito internacional, podemos investigar cosas que no pasan acá en un inicio. El problema se está generando en estos casos en que no sabemos en qué comuna de Chile ocurre eso”.

Complementó en la misma línea: “Los operativos buscan no solo detener a quien distribuye y envía un archivo, sino también rescatar a estas víctimas. Eso implica identificarlas y ver si están siendo víctimas de otro tipo de abuso. Para ello se requiere el análisis de cada registro. En el operativo se incautaron más de 10 mil videos y fotos. Por tanto, la brigada del cibercrimen de la PDI junto a la fiscalía regional de O’Higgins están en esa revisión, que van a tomar un tiempo. Hasta el momento no se han podido detectar víctimas chilenas, pero esto en ningún caso lo descarta”.

A las dificultades operativas se le suman también las victimológicas: “El fenómeno detrás de la violencia sexual es sumamente complejo: las víctimas tardan días, semanas, meses, décadas, como han sabido también por casos públicos. Eso hace que también hay mucha cifra negra, casos que ocurren y no se reportan”.

Con todo, la cuarta marea feminista ha sido clave: “Las manifestaciones públicas, el movimiento feminista, el reconocimiento de diferentes conducas que antes se estimaban como normales y ahora las víctimas pueden verlo como violencia sexual, sin lugar a dudas ha facilitado las denuncias o las ha aumentado”.

Hacia el final, concluyó: “Gracias a estos movimientos, que ha sido histórico en la victimología, los movimientos feministas siempre han marcado la pauta y han permitido el avance del reconocimiento de los derechos humanos respecto a todas las víctimas, no solo a las mujeres. Que en este caso que podamos estar conversando de esta temática, haber entendido por fin que la violencia sexual no puede ser tabú, que ocurre habitualmente, que no distingue entre estatos sociales, culturales, regionales, etcétera; que ocurre alero intrafamiliar o de grupos cercanos; que ocurre en situaciones de fiestas donde hay consumo de alcohol u otras sustancias; nos permite entender mejor la violencia sexual”.