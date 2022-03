Alcaldesa de Quinta Normal y amenaza de masacre en Liceo: “Sentirse amenazado y no estar seguro es algo muy complejo”

En el Ciudadano ADN conversamos con la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, sobre la amenaza de masacre escolar que recibió el Liceo Industrial Benjamín Franklin de la comuna y por la cual se mantienen las clases suspendidas.

La jefa comunal explicó que a la municipalidad le llegó la denuncia de esta amenaza el pasado domingo en la tarde, por los y las apoderadas y el equipo directivo del establecimiento.

“Yo vi el video y nos pusimos de inmediato en contacto con las dos policías y con la Fiscalía, e hicimos la denuncia de inmediato en la PDI”, detalló Delfino, quien agregó: “Activamos un protocolo que no existe para estas situaciones, porque la amenaza es muy grande, sin precedentes e hicimos un operativo grande, suspendimos las clases por ayer y hoy y vamos a avisar cuando podamos retornar de manera segura”.

Además, la alcaldesa precisó que desde que se supo la amenaza, se dispuso un patrullaje en el sector, tanto de Carabineros como de Seguridad Ciudadana y además la PDI ha tomado declaraciones tanto a apoderados como a profesores y profesoras sobre alguna sospecha.

“Es atemorizar a toda una comunidad educativa, no es una personas y por eso hemos tomado las cartas en el asunto de inmediato“, señaló.

Sin sospechosos aparentes

Respecto a este último punto, Karina Delfino manifestó que no se tiene sospecha de quién o quiénes están detrás de esta amenaza de masacre escolar en Quinta Normal. “Este es un colegio que es tranquilo, que tiene muy buena matrícula, con carreras innovadoras y con buen rendimiento académico”, expresó.

Aún así, complementó: “Habían tenido algunos problemas de convivencia escolar durante el retorno a clases de este año, pero que lo habían abordado en el mismo establecimiento y no había pasado a mayores. Nosotros estábamos en conocimiento y se habían activado los protocolos internos en el colegio”.

En esa línea y tras reiterar el desconocimiento sobre quienes podrían estar detrás de esta amenaza, la alcaldesa de Quinta Normal, esgrimió: “Estamos confiando en la investigación de la PDI, que recae en unidad especializada en estas materias, el cibercrimen y hemos estado muy coordinados y pedimos la celeridad de esta”.

“Tuvimos una reunión con la Fiscalía, las policías, la seremi de educación, el Mineduc, la Defensoría de la Niñez y estamos en comunicaciones con el Ministerio del Interior, para poder abordar esta situación desde todos los ángulos”, añadió.

Asimismo, Delfino indicó que “evidentemente aquí hay que sumar otros factores, para abordar el tema de la violencia escolar, el bullying, el abuso y acoso sexual, que es un tema que tiene que involucrar a todos los actores del Estado. Hay que hacerse cargo de un problema de salud mental que se ha acentuado durante la pandemia y que afecta a los más jóvenes”.

Un incierto retorno a clases

En tanto y respecto al retorno a clases, la jefa comunal expuso: “Estamos evaluando cómo abordarlo, porque son tres videos, en el primero se menciona el 4 de abril, el segundo dice que puede ser el 4 pero también cualquier fecha, entonces es importante que podamos disponer de seguridad no solo para ese día”.

“Y el tercer video, dice ya se que suspendieron las clases, no quiero entrar en detalles porque causa terror, pero dice que sabe que suspendimos y esa comunicación se hizo a la comunidad educativa”, puntualizó.

Un caso de acoso contra la alcaldesa

Aprovechando la instancia, la alcaldesa de Quinta Normal, Karen Delfino se refirió a la detención de un hombre que la acosaba diariamente y sostuvo: “Sentirse amenazado y no estar seguro es algo muy complejo y que vivimos principalmente las mujeres”.

“La situación mía, lo que esta persona hacía no está tipificado ante la Ley, el hostigamiento y el acoso en Chile no es delito y por eso no se puede hacer mucho salvo una denuncia y en algún minuto él cae en una amenaza a través de una correo y es ahí donde se puede formalizar, pero fueron meses de esto”, relató.

“Hay muchas mujeres que han denunciado vivencias similares a la mía y que finalmente quedan en nada, porque no es delito el hostigamiento ni el acoso, esa es una desigualdad que vivimos las mujeres y que la verdad que le legislación no se ha hecho cargo”.