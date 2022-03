El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, llegó la mañana de este miércoles a los estudios de ADN solo poco tiempo después de un trágico evento ocurrido en la comuna de La Florida: un joven que escapaba de un robo fue confundido con un delincuente y, tras la activación del sistema de seguridad comunitario, los vecinos del lugar lo detuvieron y golpearon hasta la muerte.

A juicio de Vergara, “los hechos lamentables se enmarcan en un escenario de inseguridad, donde lo hecho por los vecinos, en este caso, decanta en una acción repudiable. Faltan las palabras para describir lo que sucedió. Tiene que ver con la desesperación de la ciudadanía por tomar justicia en sus propias mano”.

Hay un concepto que podría servir para resumir el estado de las cosas en materia de seguridad: “tiene que ver con la contracción del Estado, que tiene que ver con su incapacidad para estar presente donde más se necesita y que no se da de la noche a la mañana. No lo vemos solo con los datos, sino con los testimonios de las personas que esperan que llegue el Estado y no llegó”. Y frente a eso, quienes ganan, dijo el subsecretario, es “el crimen organizado”.

Frente a esto, su rol como autoridad de gobierno no serán las consignas como que a los delincuentes se les acabó la fiesta o una guerra contra el narcotráfico (citas hechas por él y que son “regresivas“), sino que aspira ser un subsecretario “que estaba presente donde tenía que estar, que asumía las responsabilidades sin culpar a otros actores y poner toda la fuerza técnica y profesional de una gran subsecretaría, con muchos cuadros técnicos y con mucha presencia en el territorio, para estar presente donde tenemos que estar”.

Corto, mediano y largo plazo

La presencia policial en establecimientos es, a su juicio, medidas “de corto plazo”, pues sacar a las fuerzas de orden haría que “las balaceras vuelvan”. Para trascender, apunta, hace falta un “sentido de urgencia y de responsabilidad”.

“Si algo queda claro es que la información está, que los alcaldes y vecinos saben dónde pasan las cosas y dónde el Estado se ha contraído. Algo que le pedí a mi equipo es que pongamos la información y la apliquemos y que generemos las herramientas para que se tomen decisiones. Pedí que dejemos de hablar de mesas de trabajo, creo que es un concepto que en este caso no se necesita; sino que son fuerzas operativas en las que tenemos que tomar decisiones inmediatas para garantizar la seguridad inmediata de las personas. Para eso tenemos que tener la capacidad para articular al Estado y se haga presente en el mediano plazo”, añadió.

En esa línea, y replicando lo prometido por el Presidente Gabriel Boric, “uno de los grandes compromisos del Presidente Boric tiene que ver con la redistribución policial, que no es fácil, pero que tiene que ver que las policías estén donde generen mayor valor social”.

Poner, por ejemplo, a carabineros en eventos culturales o deportivos implica desamparar a personas en poblaciones de alto riesgo. Por lo mismo, es necesario “que todas las fuerzas políticas de los sectores sean parte de esto, pero además que el sector privado reme con nosotros para que la eficiencia de la presencia estatal esté donde más se necesita, porque sino el dolor se va a acrecentar”.

Por lo pronto, Vergara aseguró que se redefinirá y clarificará el col de los consejos comunales de seguridad pública, se mejorará la seguridad privada y se ejecutará una nueva unidad policial: “Me reuní con el OS14, que es una nueva unidad que trabajará con los municipios, y reconocimos que la seguridad es bastante precaria en muchos casos. No es lo mismo vivir en un municipio que tiene altos ingresos y con recursos para seguridad, que municipios que no tienen plata para contratar un director de seguridad. Lo segundo, cuando los municipios no tienen herramientas para hacer efectiva la prevención del delito, los vecinos quedan desamparados y se repite el círculo vicioso. Hay una urgencia territorial respecto a la focalización de la seguridad nacional”.

Robo de armas en el Ejército

El subsecretario Eduardo Vergara también se refirió al robo de más de 50 armas desde un edificio del Ejército. Sobre ello, aseguró que “esto es una organización”, y como tal, “tenemos que ir arriba, desarticular el crimen organizado y desarticular las cabecillas”.

“Hacemos las persecuciones en los eslabones débiles, detenemos al autor del robo, pero tenemos que ir arriba: ver movimientos de capital, dónde se mueve la plata. No podemos celebrar el aumento de los delitos. Tenemos que preocuparnos de ir a las cabecillas del crimen organizado, particularmente al narcotráfico. Tenemos que desarticularlos”, añadió.

Delitos en los estadios

Hacia el final de la conversación, el subsecretario abordó la violencia en los estadios en eventos deportivos. Adelantó que “a contar de la próxima semana focalizaremos el trabajo con el mundo privado. Partiremos con la banca. Serán fuerzas de tarea. También trabajaremos con el fútbol”.

“Hay cuatro guardias por carabinero en Chile, es una fuerza muy grande. Tiene que ser un complemento de la seguridad pública. Debemos convivir: por cada carabinero que sacamos para suplir el mal trabajo de la seguridad privada, es desamparar al vecino. Tenemos que ser firmes: sentémonos en la mesa a tomar decisiones operativas que hay que implementar inmediatamente”, añadió.

“No podemos tolerar que las personas dejen de caminar en la plaza por miedo. Tenemos que abordarlo con dureza y haciendo las diferencias: así como hay quienes van a cometer delitos, la mayoría va a una fiesta del deporte. La proporcionalidad está en juego. Tenemos que dar una garantía que las personas puedan acudir a los eventos deportivos con tranquilidad. Tenemos que invitar a los privados a que nos unamos y nos sentemos a conversar y contribuyamos a hacer los barrios más seguros”, finalizó.